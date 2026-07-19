Fenerbahçe'den 5 sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic'in sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sakatlığı bulunan 5 futbolcusunun son durumlarını paylaştı.
DIEGO CARLOS
"Bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan futbolcumuzun, yakın zamanda antrenmanların tamamına katılması planlanmaktadır."
YİĞİT EFE DEMİR
"Hazırlık maçlarının ardından oluşan hafif ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı bireysel çalışmalarını sürdürmektedir."
DOMINIK LIVAKOVIC
"Milli takımında forma giydiği son karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."
DORGELES NENE
"Geçirdiği sporcu fıtığı ameliyatının ardından planlanan bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürmektedir. Futbolcumuzun önümüzdeki süreçte kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil olması planlanmaktadır."
VEDAT MURIQI
"Tedavi süreci planlanandan daha olumlu ilerleyen futbolcumuz, salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başlamıştır. Yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesi planlanmaktadır."