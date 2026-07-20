NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in tişörtleri ve Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs'un balıkçı yaka kazağı gibi kıyafetiyle meşhur olan milyarderlerden biri de kuşkusuz Nvidia CEO'su Huang'ın oldukça pahalı deri ceketleri. Huang'ın o meşhur deri ceketlerinden birisi bu ay Sotheby's'te açık artırmaya çıkarıldı.

Bu ayın başlarında Sotheby's aracılığıyla açık artırmaya çıkarılan ceketin ön satış tahmini 40.000 ila 60.000 dolar arasındaydı. Ancak teklifler tahminlerin de üzerinde çıktı. Huang'ın 2023 yılında giydiği ve imzaladığı siyah deri ceket, Sotheby's müzayedesinde 960 bin dolara alıcı buldu.

Elde edilen gelirin kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Edge Institute'e bağışlanacağı belirtildi.

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Görsel: Associated Press

BAZILARI 10 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Moda uzmanları, Huang'ın sıklıkla Tom Ford giydiğini ve bazı ceketlerin fiyatının 10 bin dolardan fazla olduğunu ifade etti. Farklı stillerde ve malzemelerde olsalar da, Huang'ın Nvidia'nın ünlü GTC 2025 açılış konuşmasında da Tom Ford imzalı, motosikletçi tarzı siyah deri bir ceket giydiği görüldü.

Huang, "Eşim ve kızımın beni giydirmesinden mutluyum" derken ünlü CEO'nun sözcüsü de daha önce New York Times'a Huang'ın "en az 20 yıldır" siyah deri ceket giydiğini söylemişti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.