Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmeyi reddetti

Donald Trump, İspanya'ya Dünya Kupası'nı takdim ettikten sonra sahneden ayrılmayı reddetti ve takımın zafer fotoğrafına zorla dahil oldu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, kupa İspanyol kaptan Rodri'ye verildikten sonra Trump'ı takımdan uzaklaştırmaya çalıştı.

Ancak Infantino sahneden ayrıldıktan ve Trump İspanya Milli Takımı kaptanı Rodri'ye kupayı verdikten sonra Rodri, Trump'ın sahneden ayrılmasını bekledi. Trump ise sahnenin diğer tarafına geçerek İspanyol oyuncuların yanında durdu.

Infantino daha sonra Trump'a doğru koştu, ancak Trump ayrılmayı reddetti ve İspanyol takımı kupayı yanında kaldırırken alkışlamaya devam etti. Daha sonra sahneden ayrıldı.

Chelsea'ye de aynısını yapmıştı

Bu, Trump'ın kazanan bir takımın kutlamasına ilk kez müdahale etmesi değil. Geçen yıl, Chelsea ABD'de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası kupasını kaldırırken de sahnede kalmıştı.

New Jersey'deki maçta Trump ve Infantino sahaya girerken yuhalandı. İkili, Trump yönetimi yetkilileri ve diğer önemli isimlerle birlikte tribünlerdeki koruyucu camın arkasındaki güvenli bir alandan maçı izlemişti.

Maç öncesinde Trump, "Messi'ye karşı bahis oynamak zor" diyerek Arjantin'i desteklediğini söylemişti.

İspanya, Donald Trump'ın başkanlık döneminde en anlaşamadığı ülkeler içinde üst sıralarda yer alıyor.