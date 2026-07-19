Yasa dışı bahisçilere soruşturma
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelenin İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm içinde kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.
Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2026 FIFA Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.
Açıklamaya göre, yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı tespit edilen 6 bin 314 banka hesabı belirlendi. Final maçının başlamasıyla birlikte söz konusu hesaplara anlık bloke konulması amacıyla bankalara eş zamanlı müzekkere gönderildi.
Gürlek, yasa dışı bahis siteleriyle entegre şekilde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 19 dış finans evinin deşifre edildiğini, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.
Operasyonda görev alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, "Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.