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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası İşte Dünya Kupası tarihinin en golcüleri!

        İşte Dünya Kupası tarihinin en golcüleri!

        2026 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı nefesleri kesti... Turnuva öncesi Almanya'dan Miroslav Klose Dünya Kupası tarihinin en çok golcü futbolcusu konumunda bulunurken; turnuvanın bitmesinin ardından Fransa'da Kylian Mbappe zirvede yer aldı. Arjantin'de Lionel Messi de Alman yıldızı geride bıraktı ama 2. sırada konumlandı. İşte Dünya Kupaları tarihinin en çok gol atan futbolcuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 13:52 Güncelleme:
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        Dünya Kupası, futbol tarihinin en unutulmaz yıldızlarına ev sahipliği yaparken bazı isimler attıkları gollerle tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

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        Kimi tek bir turnuvada kırılması zor rekorlara imza attı, kimi ise yıllara yayılan performansıyla zirveye yerleşti.

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        2026 Dünya Kupası da büyük bir rekabete sahne olurken; gol krallığında Lionel Messi ve Kylian Mbappe yarıştı.

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        İki yıldız da turnuvanın en golcü ismi olan Alman Miroslav Klose'yi attıkları gollerle geride bıraktı.

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        İşte Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcular...

        6

        10-SANDOR KOCSIS - Macaristan

        5 maç - 11 gol

        7

        9- JURGEN KLINSMANN - Almanya

        17 maç - 11 gol

        8

        8- PELE - Brezilya

        14 maç - 12 gol

        9

        7- JUST FONTAINE - Fransa

        6 maç - 13 gol

        10

        6- HARRY KANE - İngiltere

        18 maç - 14 gol

        11

        5- GERD MÜLLER - Almanya

        13 maç - 14 gol

        12

        4- RONALDO - Brezilya

        19 maç - 15 gol

        13

        3- MIROSLAV KLOSE - Almanya

        24 maç - 16 gol

        14

        2- LIONEL MESSI - Arjantin

        34 maç - 21 gol

        15

        1- KYLIAN MBAPPE - Fransa

        22 maç - 22 gol

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