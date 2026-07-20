İşte Dünya Kupası tarihinin en golcüleri!
2026 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı nefesleri kesti... Turnuva öncesi Almanya'dan Miroslav Klose Dünya Kupası tarihinin en çok golcü futbolcusu konumunda bulunurken; turnuvanın bitmesinin ardından Fransa'da Kylian Mbappe zirvede yer aldı. Arjantin'de Lionel Messi de Alman yıldızı geride bıraktı ama 2. sırada konumlandı. İşte Dünya Kupaları tarihinin en çok gol atan futbolcuları...
Dünya Kupası, futbol tarihinin en unutulmaz yıldızlarına ev sahipliği yaparken bazı isimler attıkları gollerle tarihe adını altın harflerle yazdırdı.
Kimi tek bir turnuvada kırılması zor rekorlara imza attı, kimi ise yıllara yayılan performansıyla zirveye yerleşti.
2026 Dünya Kupası da büyük bir rekabete sahne olurken; gol krallığında Lionel Messi ve Kylian Mbappe yarıştı.
İki yıldız da turnuvanın en golcü ismi olan Alman Miroslav Klose'yi attıkları gollerle geride bıraktı.
İşte Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcular...
10-SANDOR KOCSIS - Macaristan
5 maç - 11 gol
9- JURGEN KLINSMANN - Almanya
17 maç - 11 gol
8- PELE - Brezilya
14 maç - 12 gol
7- JUST FONTAINE - Fransa
6 maç - 13 gol
6- HARRY KANE - İngiltere
18 maç - 14 gol
5- GERD MÜLLER - Almanya
13 maç - 14 gol
4- RONALDO - Brezilya
19 maç - 15 gol