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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak

        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak

        Cumhuriyet Halk Partisi için bu hafta bir hayli hareketli geçecek. Özgür Özel'in salı günü Grup Toplantısında CHP ile yollarını ayırdığını duyurması bekleniyor. Hafta içi de eski PM ve MYK üyeleri, il başkanları ve milletvekilleriyle de görüşüp yol haritasını netleştirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise hafta başında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin basın toplantısı yapması bekleniyor. Çarşamba günü ise, MYK'ya başkanlık edecek. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 14:22 Güncelleme:
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        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
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        Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem yoğun olacak. Kılıçdaroğlu çarşamba günü MYK toplantısına başkanlık edecek. Özel cephesinde ise yeni parti için adım atılacak.

        ÖZEL GRUP TOPLANTISINDA YENİ PARTİ KARARINI DUYURACAK

        Edinilen bilgiye göre Özel salı günü grup toplantısında yeni parti kararını duyuracak. Öğleden sonra ise kendisini destekleyen il başkanları ile bir araya gelecek. Çarşamba günü ise eski Parti Meclisi ve MYK üyeleriyle buluşup yol haritasını netleştirecek. Aynı hafta içerisinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle görüşecek.

        Özel'in kuracağı partinin isminin "yeni parti" olması ve kuruluş dilekçesinin de 23 ya da 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özel ve kurmayları tarafından yeni parti için Genel Merkez binası da bakılıyor. Seçenekler arasında Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina da bulunuyor. Yeni partiyle Meclis'te grubu bulunan parti sayısı 7'ye yükselecek.

        KILIÇDAROĞLU TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE YÖNELİK AÇIKLAMA YAPACAK

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta başında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun başkanlık edeceği MYK toplantısında bazı il başkanlarına yönelik görevden alma kararı alınabileceği belirtiliyor. Ayrıca, temmuz ayı sonunda Ankara'da il başkanları toplantısı da gerçekleştirecek. Toplantıya katılmayan il başkanları görevden alınacağı da ifade ediliyor.

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