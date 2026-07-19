Transfer döneminde kadrosunda büyük bir yapılanmaya giden Trabzonspor, Christ Inao Oulai'nin İtalya Serie ekiplerinden Fiorentina ile anlaşma sağladığını resmen duyurdu.

Bordo-mavililerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre Kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir.

Ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek net bedelin %10'u Kulübümüze ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai’nin Fiorentina’ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.



Anlaşmaya göre Kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir.



Ayrıca… pic.twitter.com/cKWeUwF3Nj — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 19, 2026

5.5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz yaz Trabzonspor genç orta sahayı 5.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satış karından yüzde 20 payla Bastia'dan transfer etmişti.

Fildişi Sahilli oyuncu, 31 maçta 2 gol - 4 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 401 dakika sahada kaldı.