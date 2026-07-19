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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Christ Oulai resmen Fiorentina'da!

        Christ Oulai resmen Fiorentina'da!

        Trabzonspor, Christ Oulai'nin 26+4 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %10 payla Fiorentina'ya transfer olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 22:07 Güncelleme:
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        Christ Oulai resmen Fiorentina'da!

        Transfer döneminde kadrosunda büyük bir yapılanmaya giden Trabzonspor, Christ Inao Oulai'nin İtalya Serie ekiplerinden Fiorentina ile anlaşma sağladığını resmen duyurdu.

        Bordo-mavililerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

        Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

        Anlaşmaya göre Kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir.

        Ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek net bedelin %10'u Kulübümüze ödenecektir.

        5.5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

        Geçtiğimiz yaz Trabzonspor genç orta sahayı 5.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satış karından yüzde 20 payla Bastia'dan transfer etmişti.

        Fildişi Sahilli oyuncu, 31 maçta 2 gol - 4 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 401 dakika sahada kaldı.

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