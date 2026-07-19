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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Lionel Messi, Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu!

        Lionel Messi, Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu!

        Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, bir Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu. 39 yaşındaki isim ayrıca 3 final oynayan 2. futbolcu oldu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 23:13 Güncelleme:
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        Arjantin'in 39 yaşındaki yıldızı Lionel Messi, kaleciler hariç bir Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.

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        Arjantinli oyuncu, 1958'de 37 yaşındayken Brezilya'ya karşı oynayan İsveçli Gunnar Gren'i geride bıraktı.

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        Bir Dünya Kupası finalinde oynayan en yaşlı futbolcu ünvanını ise 40 yaşındaki İtalyan kaleci Dino Zoff elinde tutuyor.

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        3 FİNAL OYNAYAN 2. FUTBOLCU

        39 yaşındaki Lionel Messi, Brezilyalı Cafu'dan (1994, 1998, 2002) sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci isim oldu.

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