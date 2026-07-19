Lionel Messi, Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu!
Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, bir Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu. 39 yaşındaki isim ayrıca 3 final oynayan 2. futbolcu oldu.
Giriş: 19 Temmuz 2026 - 23:13 Güncelleme:
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Arjantin'in 39 yaşındaki yıldızı Lionel Messi, kaleciler hariç bir Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.
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Arjantinli oyuncu, 1958'de 37 yaşındayken Brezilya'ya karşı oynayan İsveçli Gunnar Gren'i geride bıraktı.
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Bir Dünya Kupası finalinde oynayan en yaşlı futbolcu ünvanını ise 40 yaşındaki İtalyan kaleci Dino Zoff elinde tutuyor.