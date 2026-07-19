Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump: Ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın

        Trump: Ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile bu hafta ateşkes sağlanamaması halinde gerilimin tırmanmasına hazırlıklı olunması yönünde arabulucu ülkelere mesaj ilettiği iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 23:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump: Ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın

        İsrail basınından Kanal 13 televizyonunun haberinde, Trump’ın arabulucu ülkelere gönderdiği iddia edilen mesaja yer verildi.

        Haberde, Trump'ın arabulucu ülkelere ilettiği mesajda, "Bu hafta ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın." ifadesinin yer aldığı öne sürüldü.

        Ayrıca haberde, Katar'ın ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde 10 gün süreyle deniz taşımacılığına açılmasını taraflara teklif ettiği de öne sürüldü.

        Doha'da önerilen taslağın, ABD'nin, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı güzergahlarının yeniden açılması karşılığında İran'a yönelik saldırıları durdurmasını içerdiği aktarıldı.

        REKLAM

        Yine Kanal 13'e konuşan ABD'li üst düzey bir yetkili ise söz konusu taslağın kabul edilme ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, "Anlaşma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyoruz." dedi.

        Üst düzey bir İsrailli yetkili ise son 24 saatte gerilimin tırmanma ihtimalinin önemli ölçüde arttığını savundu.

        Söz konusu İsrailli yetkili, İran'dan fırlatılan füzelerin Eilat kentine isabet etmesi halinde İsrail'in karşılık vermek zorunda kalabileceğini söyledi.

        İsrail'in İran'dan gelebilecek füze saldırılarına karşı hazırlıklarını artırdığı kaydedilen haberde, Tahran'a da "Saldırı planları hazır." mesajı gönderildiği aktarıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev finalde heyecan sürüyor!
        Dev finalde heyecan sürüyor!
        Messi'den bir rekor daha!
        Messi'den bir rekor daha!
        Oğuzhan Uğur: Para değil, bilgi aktardık
        Oğuzhan Uğur: Para değil, bilgi aktardık
        Ahbaplar soruşturmasında kripto, çek ve para trafiği
        Ahbaplar soruşturmasında kripto, çek ve para trafiği
        Christ Oulai resmen Fiorentina'da!
        Christ Oulai resmen Fiorentina'da!
        Trump: Ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın
        Trump: Ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın
        Banyoya sığınarak kurtuldular
        Banyoya sığınarak kurtuldular
        F.Bahçe'den 5 sakatlık açıklaması!
        F.Bahçe'den 5 sakatlık açıklaması!
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Salah'ta menajer krizi!
        Salah'ta menajer krizi!
        Tuz Gölü'nde kalabalık aile
        Tuz Gölü'nde kalabalık aile
        Bakan Gürlek: FETÖ izleri araştırılıyor
        Bakan Gürlek: FETÖ izleri araştırılıyor
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Bodrum tatili
        Bodrum tatili
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Savunma anatomisi
        Savunma anatomisi