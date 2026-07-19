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        Haberler Objektife Takılanlar Pelin Karahan'ın Bodrum tatili

        Pelin Karahan'ın Bodrum tatili

        Oyuncu Pelin Karahan, Bodrum tatilinde arkadaşlarıyla deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; oyuncu Pelin Karahan önceki gün Bodrum'da kaldığı evinin iskelesinde görüntülendi.

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        Fit haliyle dikkat çeken 41 yaşındaki oyuncu, arkadaş grubu ile şenzlongda uzun süre sohbet etti.

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        Daha sonra Bodrum'un sıcağına dayanamayıp kendini serin sulara bırakan oyuncu, denizin tadını doyasıya çıkardı.

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        İki çocuk annesi Karahan, 12 yıllık eşi iş insanı Bedri Güntay ile Nisan 2026'da anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

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        Ayrılık sonrası ortaya atılan "ihanet" iddialarını kesin bir dille yalanlayan Karahan, evliliklerinin zamanla başka bir seviyeye evrildiğini ve eski eşiyle hâlâ çok iyi arkadaş kaldıklarını açıklamıştı.

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        Karahan ve Güntay ikilisinin büyük oğlu Ali Demir 12, küçük oğulları Can Eyüp ise dokuz yaşında.

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