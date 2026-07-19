Pelin Karahan'ın Bodrum tatili
Oyuncu Pelin Karahan, Bodrum tatilinde arkadaşlarıyla deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; oyuncu Pelin Karahan önceki gün Bodrum'da kaldığı evinin iskelesinde görüntülendi.
Fit haliyle dikkat çeken 41 yaşındaki oyuncu, arkadaş grubu ile şenzlongda uzun süre sohbet etti.
Daha sonra Bodrum'un sıcağına dayanamayıp kendini serin sulara bırakan oyuncu, denizin tadını doyasıya çıkardı.
İki çocuk annesi Karahan, 12 yıllık eşi iş insanı Bedri Güntay ile Nisan 2026'da anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.
Ayrılık sonrası ortaya atılan "ihanet" iddialarını kesin bir dille yalanlayan Karahan, evliliklerinin zamanla başka bir seviyeye evrildiğini ve eski eşiyle hâlâ çok iyi arkadaş kaldıklarını açıklamıştı.
Karahan ve Güntay ikilisinin büyük oğlu Ali Demir 12, küçük oğulları Can Eyüp ise dokuz yaşında.