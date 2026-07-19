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        Banyoya sığınarak kurtuldular

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde eski eşinin evini iddiaya göre benzin dolu şişeyle kundaklayan şüpheli gözaltına alındı. Çıkan yangında anne ile 2 kızı banyoya sığınarak kurtulurken, yaklaşık 2 saatte söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 20:09 Güncelleme:
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        Banyoya sığınarak kurtuldular

        Muğla’nın Marmaris ilçesinde, iddiaya göre bir süre önce ayrıldığı eski eşinin yaşadığı eve gelen şüpheli, benzin dolu şişeyi ateşe verip içeri attı. Anne ile 2 kızı evde çıkan yangından banyoya sığınarak kurtuldu. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde Camiavlu Mahallesi 500'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; ismi öğrenilemeyen eski eş, bir süre önce ayrıldığı kadının yaşadığı evine gitti. Şüpheli, beraberinde getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe verip eve fırlattı. Alevler kısa sürede yayılırken, kadın ile 2 kızı banyoya sığınıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

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        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri bir yandan alevlere müdahale ederken, anne ile kızlarını da tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

        Eski eşinin evini kundaklayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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