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        Haberler Dünya Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı

        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı

        Japonya Parlamentosu, tahta çıkma hakkına sahip erkeklerin sayısının azalması nedeniyle İmparatorluk Hanedan Yasası'nda yapılan değişikliği kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 13:07 Güncelleme:
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        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
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        Kyodo ajansının haberine göre, parlamentonun üst kanadı Danışman Meclisi, Temsilciler Meclisinde daha önce kabul edilen yasa değişikliğine onay verdi.

        İmparatorluk Hanedan Yasası'nda yapılan kapsamlı revizyonla, geçmişte imparatorluk statüsünü kaybeden hanedan ailesinin eski üyeleri arasında 15 yaş ve üzerindeki erkeklerin imparatorluk ailesine evlat edinilmesine izin verildiği bildirildi.

        Yeni düzenlemeyle, imparatorluk ailesinin kadın üyelerinin halktan biriyle evlenmeleri halinde imparatorluk statülerini koruyabilmelerine imkan tanındı.

        Düzenleme öncesinde halktan biriyle evlenen kadınlar, imparatorluk ailesi üyesi statülerini kaybederek aileden ayrılmak zorunda kalıyordu.

        Buna karşın imparatorluk tahtının yalnızca baba tarafından imparatorluk soyuna mensup erkeklere geçmesini sağlayan mevcut veraset sistemi değiştirilmedi.

        Yaklaşık 2 bin 600 yıllık geçmişe sahip olduğu kabul edilen Japon monarşisinde, taht veraseti geleneksel olarak baba tarafından erkek soyu üzerinden sürdürüldü.

        *Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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