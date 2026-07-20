2026 Dünya Kupası’nda bir ilk! Devre arası şovu...
2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. New Jersey Stadyumu'nda oynanan dev finalin devre arasında bir ilk yaşandı ve görsel şov düzenlendi.
2026 Dünya Kupası final karşılaşmasında İspanya ile Arjantin kozlarını paylaştı. Mücadelenin devre arasında turnuva tarihine geçen bir organizasyona imza atıldı.
TARİHTE İLK KEZ BİR ŞOV DÜZENLENDİ
2026 Dünya Kupası final maçının devre arasında gösteri düzenlendi.
AÇILIŞ MADONNA'DAN
Saha içerisine özel bir platform kurulurken, açılışı Madonna ile birlikte Ronaldo Nazario ve Ronaldinho yaptı.
SHAKIRA DA SAHNE ALDI
Madonna’nın ardından Justin Bieber, BTS ve Shakira da sahneye çıkarak performans sergiledi. Dev organizasyonda dans gösterileri de izleyicilerle buluştu.
DEVRE ARASI 28 DAKİKA SÜRDÜ
FIFA kurallarına göre normal şartlarda 15 dakikayı geçmemesi gereken devre arası, özel gösteriler nedeniyle yaklaşık 28 dakika sürdü.
Böylece 2026 Dünya Kupası finali, devre arası şovuyla turnuva tarihine geçen ilk final olarak kayıtlara geçti.