Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı? Mamdani tutuklanma ihtimalini değerlendirdi

Gülme Gazı operasyonu!

Kadıköy Asayiş Büro Ekipleri Fikirtepe'de denetim sırasında kimliğini istedikleri kişinin kimliğinin sistemde olmadığını fark etti. Kimliğin yapay zeka ile yapıldığı ortaya çıktı. Zanlının gerçek kimliğini fotoğraf aracılığıyla tespit eden ekipler, Fikirtepe'de rezidansta yaptıkları aramada kullanan... Daha Fazla Göster Kadıköy Asayiş Büro Ekipleri Fikirtepe'de denetim sırasında kimliğini istedikleri kişinin kimliğinin sistemde olmadığını fark etti. Kimliğin yapay zeka ile yapıldığı ortaya çıktı. Zanlının gerçek kimliğini fotoğraf aracılığıyla tespit eden ekipler, Fikirtepe'de rezidansta yaptıkları aramada kullananları gülme krizine sokan uyuşturucu gazı buldu Daha Az Göster