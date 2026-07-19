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        Haberler Dünya Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı? Mamdani tutuklanma ihtimalini değerlendirdi

        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı? Mamdani tutuklanma ihtimalini değerlendirdi

        New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eylül ayındaki BM Genel Kurulu toplantısı için New York'a gelmesi durumunda tutuklanma ihtimaline ilişkin, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 09:22 Güncelleme:
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        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?

        New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi durumunda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararınca tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz, ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız." ifadesini kullandı.

        Mamdani, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, Netanyahu'nun eylül ayındaki BM Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi durumunda UCM kararınca tutuklanıp tutuklanmayacağı sorusunu yanıtladı.

        Mamdani, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." değerlendirmesinde bulundu.

        Netanyahu'nun tutuklanma ihtimalinin tekrar sorulması üzerine ise Mamdani, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz, ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız." dedi.

        Mamdani, yasaların neye izin verip neye vermediği sorusuna, "Bu konuda hukuk ekibimizle görüşmelerimiz sürüyor." yanıtını verdi.

        UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

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