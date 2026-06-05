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        Haberler Dünyadan Forbes Iconoclast 50 listesine göre Taylor Swift tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu

        Forbes Iconoclast 50 listesine göre Taylor Swift tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu

        Iconoclast 50 listesini yayımlayan Forbes'a göre, Taylor Swift'in net serveti 2 milyar dolara yükseldi. Amerikalı şarkıcı böylece tarihin en zengin kadın müzisyeni ünvanını aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 10:41 Güncelleme:
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        Forbes; finans, sanayi, eğlence, medya ve teknoloji dünyasının en etkili isimlerinin belirlendiği Iconoclast 50 listesini yayımladı. Sektörlerinde devrim yaratan ve mevcut düzeni sarsan 50 küresel lideri ve milyarderi bir araya getiren listede dünyanın en zengin insanı Elon Musk 829,5 milyar dolarlık servetiyle yer alırken, 209,4 milyar dolarlık servetiyle Mark Zuckerberg, 29,8 milyar dolarlık servetiyle Melinda French Gates gibi tanıdık isimler yer alıyor. Ancak listenin dikkat çeken tarafı eğlence dünyasının zenginleri...

        Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift'in net serveti, Forbes aracılığıyla güncellendi. Sanatçı, 2 milyar dolara ulaşan servetiyle yeni bir rekor kırdı.

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        36 yaşındaki şarkıcı için Forbes, "Tüm zamanların ticari olarak en başarılı şarkı yazarlarından biri olan Swift, 2020 yılında yıldız gücünü kullanarak diskografisinin büyük bir bölümünü yeniden kaydettirdiğinde müzik endüstrisini değiştirdi. Sonuç olarak, telif hakları doğrudan cebine aktı ve diğer sanatçılara da müziklerinin sahipliğini üstlenmeleri için ilham verdi" ifadelerini kullandı.

        Dergide, 2024 yılında, 2,2 milyar dolarlık geliriyle tarihin en yüksek hasılatlı konser turnesi olan 'The Eras' adlı dünya turnesi sayesinde Swift'in milyarder statüsüne ulaştığı hatırlatılırken, "Bu parayı, tahmini 360 milyon dolara orijinal kayıtlarını geri satın almak için kullandı. Mart 2026'ya kadar net serveti ikiye katlanarak 2 milyar dolara ulaştı ve onu tarihin en zengin kadın müzisyeni yaptı" sözlerine yer verildi.

        Jay-Z şu anda 2,8 milyar dolar ile tüm müzisyenler arasında en yüksek net servete sahip isim.

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        Tarihin en zengin kadın müzisyeni olarak Swift'in adı tescillenirken, listenin bir başka parlayan yıldızı olarak Beyonce öne çıktı.

        44 yaşındaki Amerikalı şarkıcının net serveti 1 milyar dolar olarak açıklandı. Beyonce, aralık ayında milyarder statüsüne ulaşan beşinci müzisyen olarak taçlandırılmıştı.

        Country müziğine yönelmesi bu dönüm noktasına katkıda bulundu. 'Cowboy Carter' albümü Grammy Ödülleri'nde Yılın Albümü ödülünü kazandı ve Beyoncé, En İyi Country Albümü ödülünü kazanan ilk siyahi kadın oldu. 2023'te yaklaşık 600 milyon dolar gelir elde eden Renaissance Dünya Turnesi'nin ardından, Cowboy Carter Turnesi, yaklaşık 450 milyon dolarlık bilet ve ürün satışıyla 2025'in en yüksek gelirli konser turnesi oldu.

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        Abel Tesfaye ya da onu tanıdığımız adıyla The Weeknd, 2025 yılının en çok kazanan müzisyeni olarak geçen yıl tahmini 298 milyon dolar gelir elde etti. 36 yaşındaki Kanadalı müzisyenin gelirinin büyük bir kısmı, müzik kataloğunu 1 milyar dolara satmasından kaynaklanıyor. Bu satıştan komisyonlar düşüldükten sonra tahmini 200 milyon doları cebine koydu. Erkek solo sanatçılar arasında en yüksek hasılatlı turne olan 'After Hours Til Dawn' adlı turneyi gerçekleştiren The Weeknd, şu ana kadar 153 gösteride 7,5 milyondan fazla bilet sattı. Turne, bu yılın sonlarında bitecek. Müzik dünyasındaki etkili çalışmaları sayesinde The Weeknd, Iconoclast 50 listesine girdi.

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        Şubat ayında Super Bowl devre arası gösterisinin kahramanı olarak öne çıkan, Amerika’nın en büyük televizyon yayını sırasında sahnede tamamen İspanyolca şarkı söyleyen Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert eleştirilerine maruz kalmıştı. Ancak gösterisi, tüm platformlarda 24 saat içinde 4 milyardan fazla izlenme sayısına ulaşarak, tarihin en çok izlenen devre arası gösterilerinden biri oldu. Aldığı siyasi tepkiler, onu dünya çapında beğenilen bir sanatçı olarak yoluna devam etmekten alıkoymadı.

        Gerçek adı Benito Antonio Martinez Ocasio olan 32 yaşındaki sanatçı, 'Debí Tirar Más Fotos' ile Grammy ödülü kazandı. Çalışması, 'Yılın Albümü' ödülünü kazanan ilk İspanyolca albüm olarak tarihe geçti. Biletleri tamamen tükenen konser serileriyle Bad Bunny, servetinin 66 milyon dolara ulaşmasını sağladı. O da Iconoclast 50 listesindeki isimler arasında yer aldı.

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        Listede ayrıca 'Harry Potter' kitaplarının yazarı J.K. Rowling de dikkat çekti. 60 yaşındaki yazarın net serveti 1,2 milyar dolar olarak açıklandı.

        Bir zamanlar sosyal yardım alan bekar bir anne ve aile içi şiddetin mağduru olan Rowling, dünya çapında 600 milyondan fazla kitap satan ve küresel gişe hasılatı 9,5 milyar doları aşan 11 filme ilham kaynağı olan Harry Potter dünyasının yaratıcısı. Rowling, Universal'ın Epic Universe tema parkıyla ve Aralık 2026'da prömiyer yapacak olan yeni Harry Potter dizisiyle servetini daha da büyüttü.

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        #Taylor Swift
        #Forbes
        #Iconoclast 50
        #taylor swiftin serveti
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