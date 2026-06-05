Forbes Iconoclast 50 listesine göre Taylor Swift tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu

36 yaşındaki şarkıcı için Forbes, "Tüm zamanların ticari olarak en başarılı şarkı yazarlarından biri olan Swift, 2020 yılında yıldız gücünü kullanarak diskografisinin büyük bir bölümünü yeniden kaydettirdiğinde müzik endüstrisini değiştirdi. Sonuç olarak, telif hakları doğrudan cebine aktı ve diğer sanatçılara da müziklerinin sahipliğini üstlenmeleri için ilham verdi" ifadelerini kullandı.

Dergide, 2024 yılında, 2,2 milyar dolarlık geliriyle tarihin en yüksek hasılatlı konser turnesi olan 'The Eras' adlı dünya turnesi sayesinde Swift'in milyarder statüsüne ulaştığı hatırlatılırken, "Bu parayı, tahmini 360 milyon dolara orijinal kayıtlarını geri satın almak için kullandı. Mart 2026'ya kadar net serveti ikiye katlanarak 2 milyar dolara ulaştı ve onu tarihin en zengin kadın müzisyeni yaptı" sözlerine yer verildi.

Jay-Z şu anda 2,8 milyar dolar ile tüm müzisyenler arasında en yüksek net servete sahip isim.