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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Medyada yapay zeka depremi! - New York Times’tan serbest yazarlara katı AI yasağı

        New York Times’tan serbest yazarlara katı AI yasağı

        The New York Times, gazetecilik etiğini ve insan yaratıcılığını korumak amacıyla serbest çalışan yazarlarına ChatGPT, Gemini, Claude gibi yapay zeka araçlarını kullanmayı tamamen yasakladı. Metin yazmak, düzenlemek veya yeniden ifade etmek dahi yasak kapsamına alınırken, son dönemde yaşanan skandallar ve intihal vakaları bu radikal kararın temel gerekçesini oluşturdu. NYT Yayıncısı A.G. Sulzberger, yapay zekanın haber sektörünü tehdit ettiğini vurgulayarak diğer medya kuruluşlarını harekete geçmeye çağırdı.

        Giriş: 05 Haziran 2026 - 11:31 Güncelleme:
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        Medyada yapay zeka depremi!

        Yapay zekanın hızlı yükselişi birçok meslek dalında köklü değişimlere yol açarken, yaratıcılık ve orijinalliğin ön planda olduğu alanlarda ciddi kaygılara neden oluyor. Özellikle gazetecilik sektöründe AI araçlarının içerik üretimine girmesi, doğruluk, güvenilirlik ve fikri mülkiyet sorunlarını beraberinde getiriyor. Bu gerilimin en dikkat çekici örneği ise dünya basınının önde gelen kurumlarından The New York Times’tan (NYT) geldi. Gazete, serbest çalışan yazarlarına yönelik katı bir yapay zeka yasağı yayınlayarak “insan yaratıcılığı” vurgusu yaptı ve sektördeki tartışmaları alevlendirdi.

        NYT’DEN FREELANCE YAZARLARA KATI YÖNERGE

        The New York Times, freelance yazarlara gönderdiği periyodik hatırlatma mesajında tüm içeriklerin “saf insan ustalığının ürünü” olmasını zorunlu kıldı. Bu yönerge, yalnızca yapay zekaya yazı yazdırmayı değil, mevcut metinleri ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity gibi araçlarla düzenlemeyi, temizlemeyi veya yeniden ifade etmeyi de yasaklıyor. Yasak kapsamında Adobe Firefly ve DALL-E gibi görsel üretim araçları da yer alıyor. Freelance yazarların hazırladıkları taslakları bu sistemlere girdi olarak vermesi dahi fikri mülkiyet ilkeleri gereği engellendi.

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        SKANDALLAR ZİNCİRİ KARARI TETİKLEDİ

        Gazetenin bu sert tutumunun arkasında son aylarda yaşanan prestij kaybettiren vakalar bulunuyor. Mart ayında “Modern Love” köşesinde yayımlanan duygusal bir makalenin yapay zeka desteğiyle hazırlandığı ortaya çıktı. Nisan ayında ise bir kitap eleştirisinde ağır intihal tespit edildi ve ilgili yazarla iş ilişkisi sonlandırıldı. NYT yönetimi, bu tür olayların kurumun uzun yıllara dayanan güvenilirliğine zarar verdiğini belirtiyor.

        BÜRO ŞEFİNİN HATASI BARDAĞI TAŞIRDI

        Kriz sadece serbest çalışanlarla sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz hafta New York Times’ın Kanada Bürosu Şefi imzasıyla yayımlanan haberde, bir siyasetçiye ait alıntının aslında yapay zeka tarafından uydurulmuş bir özet olduğu anlaşıldı. Gazete, haftalar sonra geniş kapsamlı bir düzeltme yayımlayarak muhabirin yapay zekadan aldığı sonucu teyit etmediğini kabul etmek zorunda kaldı.

        SULZBERGER’DAN YAPAY ZEKA DEVLERİNE SERT UYARI

        NYT Yayıncısı A.G. Sulzberger, Fransa’da düzenlenen World News Media Congress’te yaptığı konuşmada yapay zeka şirketlerini ağır eleştirmişti. OpenAI, Meta, Anthropic ve Google gibi şirketlerin, teknolojilerini besleyen verilerde “güvenilir haber” içeriğinin korunması sorumluluğunu yerine getirmediğini belirten Sulzberger, bu şirketlerin kamuoyunun dikkatini “kaçırdığını” ve orijinal gazeteciliği tehdit ettiğini vurguladı. Sulzberger, “Daha az gazetecinin olduğu, orijinal haberciliğin kuruduğu bir geleceğe doğru gidiyoruz” uyarısında bulunarak, haber kuruluşlarını AI’nin sektör üzerindeki olumsuz etkilerine karşı ortak ses çıkarmaya davet etti.

        New York Times’ın aldığı bu karar, yapay zekanın medya sektöründeki tartışmalı rolünü bir kez daha gündeme taşıdı. Gazeteciliğin geleceği, insan odaklı üretimin korunması ile teknolojik yenilikler arasındaki dengeye bağlı görünüyor.

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