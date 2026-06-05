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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya yeni sözleşme!

        Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya yeni sözleşme!

        Galatasaray Yönetimi, kazanılan şampiyonluklarda defansın vazgeçilmez ismi olan Abdülkerim Bardakcı'nın maaşını arttırarak yeni bir sözleşme sunacak.

        Giriş: 05 Haziran 2026 - 11:01 Güncelleme:
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        Galatasaray’ın üst üste kazandığı 4 şampiyonluğun defanstaki değişilmez kalesi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı yönetim tarafından ödüllendiriliyor.

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        Mevcut sözleşmesinde ciddi bir iyileştirmeye gidecek olan Galatasaray, Abdülkerim'in maaşına en az yüzde 50 oranında zam yapacak.

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        Yıllık ücreti 90 milyon TL seviyesinde olan Abdülkerim’in maaşının Euro cinsinden değeri yaklaşık 1.7 milyon Euro.

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        Tecrübeli savunmacının yeni sezondan itibaren yıllık ücreti en az 135 milyon TL seviyesinde olacak. Yani maaşı 2.5 milyon Euro seviyesine çekilecek.

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        Sarı-kırmızılılar, sadece maaş artışıyla kalmayıp Abdülkerim’in normal şartlarda 2027’de sona erecek olan sözleşmesini en az 2 yıl daha uzatarak deneyimli oyuncuyu uzun vadeli olarak takımda tutmayı garantileyecek.

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        Takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’nin takımdan ayrılması halinde Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'ın birinci kaptanı olabilir.

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        Galatasaray formasıyla geride kalan 4 sezonda tam 171 resmi maça çıkan Abdülkerim, bir stoper olmasına rağmen 16 gol ve 6 asistlik hücum katkısıyla takımını sırtladı.

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        Okan Buruk’un ardından milli takımda Montella’nın da vazgeçilmezi olan başarılı oyuncu, bu dev sözleşmeyi sonuna kadar hak ettiğini kanıtladı.

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