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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Robot çocuğu tekmeledi! - Viral olay robotların güvenliğini gündeme taşıdı

        Viral olay robotların güvenliğini gündeme taşıdı

        Unitree G1 (insansı) humanoid robot, palyaço peruğuyla çocuk eğlencesinde bir çocuğa dönen tekme vurdu. Çin'in Xinjiang bölgesinde yaşanan olayda çocuk hafif yaralanırken, güçlü robotların güvenlik riskleri bir kez daha tartışma konusu oldu.

        Giriş: 05 Haziran 2026 - 10:43 Güncelleme:
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        İnsansı robot çocuğu tekmeledi!

        Robot sektörü ve yapay zeka teknolojileri son yıllarda inanılmaz bir hızla ilerliyor. Bu gelişmeler, endüstride verimliliği artırırken, tehlikeli işlerde insan hayatını korumaya, yaşlı ve engelli bireylere bakım sağlamaya ve karmaşık görevleri üstlenmeye önemli katkılar sunuyor. Ancak teknolojinin bu denli hızlı ilerlemesi, beklenmedik riskleri de beraberinde getiriyor. Bir çocuk etkinliğinde yaşanan şok edici görüntü sosyal medyada hızla yayıldı. Mavi palyaço peruğu takan Unitree G1 robot, seyirciler arasındayken ani bir hareketle yanındaki küçük bir çocuğun karnına sert bir roundhouse kick (dönerek tekme) savurdu. Çocuk acıyla iki büklüm olurken, olay anı kameralara yansıdı.

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        Çocuğun hiçbir şey yapmadığı, sadece yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğu belirtiliyor. Shanghai Daily’nin haberine göre çocuk ciddi şekilde yaralanmadı.

        ROBOTLARIN GÜVENLİK RİSKLERİ

        Olay, humanoid robot teknolojisinin hâlâ önemli güvenlik sorunları barındırdığını gözler önüne serdi. Netizens (internet kullanıcıları) hem şaşkınlık hem de karanlık mizahla tepki gösterdi. Sosyal medyada “İşte başlıyoruz…” yorumları yapılırken, bazı kullanıcılar Isaac Asimov’un ünlü “Robotik Üç Yasası”na atıfta bulunarak “Birinci yasayı çoktan ihlal etti” ifadelerini kullandı.

        DAHA ÖNCE DE BENZER KAZALAR YAŞANDI

        Bu olay ilk değil. Daha önce de Çin’de başka bir Unitree G1 robot, gösteri sırasında dengesini kaybedip yere düşünce kol ve bacaklarını savurarak bir seyircinin burnunu kanatmıştı. ABD’de Figure AI şirketinde eski bir mühendisin açtığı davada ise şirketin robotlarının “insan kafatasını kırabilecek güçte” olduğu iddia edilmişti.

        G1’İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

        Unitree G1, rakiplerine göre daha kısa ve hafif bir robot olsa da oldukça güçlü. Yaklaşık 32 kilogram ağırlığında olan robotun eklemleri 100 Nm’den fazla tork üretebiliyor. Bu da tek bir eklemin kolayca 12 kilogramdan fazla yük kaldırabileceği anlamına geliyor. Bu güç, metal bir ayağın midelere indiğinde ne kadar acı verebileceğini açıklıyor.

        Humanoid robotların fiyatları düşse de uzmanlar, özellikle çocuk ve kalabalık ortamlarda kullanımları konusunda hâlâ dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

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