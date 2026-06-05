Parolapara’ya yasa dışı bahis ve kara para operasyonu
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleri yürütüldüğü iddiasıyla 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 26 kişi gözaltına alındı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyetlerine ilişkin önemli tespitlere ulaşıldı.
Soruşturma dosyasına giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporunda, şirketin faaliyet izni kapsamındaki asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiği, bankalara yapılması gereken bildirimlerde eksiklik bulunduğu, iç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildiği belirtildi.
Raporda ayrıca müşteri tanıma (KYC) süreçleri ile riskli işlemlerin izlenmesi başta olmak üzere birçok alanda sistematik eksiklikler bulunduğu kaydedildi.
Savcılık tarafından yürütülen inceleme ve analizlerde, şirket üzerinden örgütlü şekilde yasa dışı bahis faaliyetleri yürütüldüğü ve suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına yönelik kuvvetli şüphe oluştuğu ifade edildi.
Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre, şirketin post cihazları üzerinden gerçekleşen işlem hacminin 2023 yılında 22 milyon TL seviyesindeyken, 2024 yılında yaklaşık 2,1 milyar TL’ye yükseldiği belirlendi.
Şüphelilerin suç faaliyetlerine iştirak ettiklerinin değerlendirilmesi üzerine toplam 26 kişi hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik adli tedbirler uygulandı.
Elde edilen deliller doğrultusunda, 5 Haziran 2026 tarihinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı, arama, el koyma ve dijital materyallerin incelenmesi işlemleri gerçekleştirildi.
Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.