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        Haberler Gündem Güncel Hesabına yanlışlıkla aktarılan yaklaşık 600 bin lirayı iade edecek muhatap bulamadı | Son dakika haberleri

        Hesabına yanlışlıkla aktarılan 600 bin lirayı iade edecek muhatap bulamadı

        Konya'da taksicilik yapan Murat İpek, sanal banka hesapları arasında para transferi yaparken, aktardığı hesaptan para çıkışı olmadığı ve diğer hesabına da toplamda 596 bin TL'lik para giriş olduğunu fark etti. İpek, yaşadığı olay sonrası kendisine ait olmayan parayı kime aktaracağını bilemediğini ve sonuç almazsa Filistin'e bağışlayacağını ifade etti

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 12:48 Güncelleme:
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        Hesabına yanlışlıkla aktarılan parayı iade edemiyor

        İddiaya göre olay, yaklaşık bir hafta önce taksilerde kullanılan POS cihazının bağlı olduğu sanal banka hesabındaki bakiyenin başka bir bankaya aktarılmak istenmesiyle başladı.

        Zafer Samancı'nın haberine göre 39 yaşındaki taksi şoförü Murat İpek kredi kartı borçlarını kapatmak amacıyla gerçekleştirdiği işlem sırasında birkaç kez hata mesajı aldığını, ancak daha sonra hedef hesap hareketlerini kontrol ettiğinde her denemede para transferinin gerçekleşmiş göründüğünü ifade etti.

        İpek, sanal POS hesabında bulunan yaklaşık 148 bin TL’lik tutarın korunduğunu, karşı hesabına da toplamda yaklaşık 596 bin TL’lik para giriş olduğunu söyledi.

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        Olayın ardından Konya’daki POS cihazı yetkilileriyle iletişime geçmeye çalışan İpek, birkaç gün boyunca ilgili birimlere ulaşmakta güçlük çektiklerini söyledi. Banka tarafının ise işlemlerin kullanıcı hesabından gerçekleştirildiğini ve dış müdahale tespit edilmediği gerekçesiyle işlem yapılamayacağını bildirdiği aktarıldı.

        Bir haftadır avukatıyla birlikte resmi mercilerle temas kurduğunu belirten İpek, paranın mülkiyeti ve iade sürecine ilişkin net bir sonuca ulaşılamadığını ifade etti. Murat İpek, konuyla ilgili sürecin hukuki zeminde takip edildiğini vurgulayarak, “Amacım bana ait olmayan bir tutarın doğru mercilere ulaştırılmasıdır” dedi. Taksi şoförü ayrıca, sonuç alınamaması halinde avukatı nezaretinde ve noter huzurunda söz konusu tutarı Filistin’de ihtiyaç sahibi ailelere bağışlamayı planladığını da açıkladı.

        “SANAL BANKA HESABIMDA BULUNAN PARA AYNI ŞEKİLDE DURUYORDU”

        Konuyla ilgili konuşan taksi şoförü Murat İpek şunları aktardı: “Bir hafta önce taksilerde kullandığımız POS cihazının bağlı olduğu Sanal Banka hesabımda yaklaşık 148.000 TL bulunuyordu. Bu parayı diğer kredi kartı borçlarımı ödemek için başka bir banka hesabına aktarmaya çalıştım. Ancak işlemi 3–4 kez denememe rağmen işlem hatası uyarısı aldım. Daha sonra göndermeye çalıştığım banka hesabını kontrol ettiğimde, her işlem hatası denemesine rağmen paranın hesabıma geçtiğini fark ettim. Toplamda yaklaşık 596.000 TL (148.000 TL’nin 4 katı) aktarım gerçekleşmiş görünüyordu. Buna karşılık ve kullanılmamıştı.” dedi.

        “FİLİSTİN’DE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE BAĞIŞLAYACAĞIM”

        “Durumu anlamak için Konya’daki POS cihazı sorumlusuna bilgi verdim. 3–4 gün boyunca ilgili birimlere ulaşmaya çalıştık ancak muhatap bulamadık. Banka tarafı ise işlemlerin benim hesabımdan gerçekleştiğini, dışarıdan bir müdahale olmadığı için işlem yapamayacaklarını belirtti. Bir haftadır avukatımla birlikte resmi mercilerle görüşüyorum ancak paranın kime ait olduğuna ve nasıl iade edileceğine dair net bir sonuca ulaşamadık. Amacım, bana ait olmayan bu tutarın doğru mercilere ulaştırılmasıdır. Bu konuda gerekli işlemleri sürdürmeye devam edeceğim. Herhangi bir sonuç alamazsam, avukatımın nezaretinde ve noter huzurunda söz konusu tutarın Filistin’de ihtiyaç sahibi ailelere bağışlayacağım."

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