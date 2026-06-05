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        Haberler Ekonomi Emlak TOKİ kampanyasında detaylar

        TOKİ kampanyasında detaylar

        TOKİ, aralarında İstanbul'un yer almadığı 64 ilde 20 bin konutu açık satış yöntemiyle satışa çıkarıyor. 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında bankalar üzerinden yürütülecek kampanyanın tüm detayları ve ödeme planları haberimizde

        Giriş: 05 Haziran 2026 - 11:20 Güncelleme:
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        TOKİ kampanyasında detaylar

        TOKİ, 64 ilde açık satış kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında 20 bin konut alıcı bekliyor. Kampanyayla ilgili merak edilen sorular yanıtlarını buluyor.

        İSTANBUL KAMPANYADA YOK

        Kampanyaya dahil edilen iller arasında İstanbul yer almıyor. İller ve satışa çıkacak konut sayıları şöyle:

        Afyonkarahisar: 395, Ağrı: 118, Aksaray: 219, Amasya: 68, Ankara: 2062, Antalya: 46, Ardahan: 14, Artvin: 30, Aydın: 310, Balıkesir: 213, Batman: 588, Bayburt: 172, Bilecik: 206, Bingöl: 88, Bitlis: 262, Burdur: 269, Bursa: 2190, Çanakkale: 108, Çankırı: 83, Çorum: 157, Denizli: 319, Düzce: 130, Edirne: 127, Erzincan: 37, Erzurum: 21, Eskişehir: 565, Giresun: 38, Gümüşhane: 44, Hakkari: 86, Isparta: 176, İzmir: 306, Karabük: 127, Karaman: 120, Kars: 48, Kastamonu: 28, Kayseri: 104, Kırıkkale: 85, Kırklareli: 139, Kırşehir: 220, Kocaeli: 433, Konya: 998, Kütahya: 127, Manisa: 115, Mardin: 452, Mersin: 272, Muğla: 97, Muş: 147, Nevşehir: 317, Rize: 5, Sakarya: 20, Samsun: 684, Siirt: 294, Sivas: 203, Şırnak: 275, Tekirdağ: 424, Tokat: 61, Van: 161, Yozgat: 216, Zonguldak: 19, Elazığ: 61, Gaziantep: 7, Hatay: 1238, Kahramanmaraş: 1073, Malatya: 1000.

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        KURA YOK, TEK ŞART KONUT SAHİBİ OLMAMAK

        Satışlar, 15 Haziran – 17 Temmuz arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. konut satışlarını gerçekleştirecek. 2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunulacak. Dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek.

        18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları kampanyadan faydalanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak. Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli ödenmeksizin vatandaşlar açıklanan bankalardan belirledikleri konutu satın alabilecek. İkamet koşulu ya da gelir koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.

        3 FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ VAR, TAKSİTLER MEMUR ZAMMINA GÖRE ARTACAK

        Ödemede 3 alternatif sunulacak. Birincisi; peşin alımlarda %25 indirim. İkincisi %50 peşinat bedeli için 72 ay vade, %8 indirim. Üçüncüsü %50 peşinat (Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar ödenecektir.) bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilerek konut satın alınabilecek.

        Sözleşme imzalanmasına müteakip peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.

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        Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

        Taksitli ödemelerde memur maaşı zammı oranında taksitler artacak.

        YOL HARİTASI

        Konutlarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin şu yolu izlemeleri gerekiyor:

        TOKİ'nin resmi internet sitesine girin.

        Anasayfa'da yukarıda 'Satış&Duyurular' kısmında yer alan 'Kurasız Açık Satış Kampanyası'na tıklayın.

        Açılan sayfada şehirler ve şehirlerde kaç adet konut satılacağını göreceksiniz. Burada konut almak istediğiniz ilin üzerine tıklayın.

        Açtığınız ilde yapılacak projeler karşınıza çıkacak. Projedeki konut detaylarını öğrenmek için 'Satış Listesi' butonuna tıklayın.

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        Sayfada daire tiplerini, dairelerin fiyatlarını, ödeme seçeneğine göre taksit bedellerini görebilirsiniz.

        TESLİMAT ZAMANLARI

        Projelerin teslimat zamanlarını öğrenmek için ise:

        TOKİ'nin resmi internet sitesine girin.

        Anasayfa'da yukarıda 'Satış&Duyurular' kısmında yer alan 'Kurasız Açık Satış Kampanyası'na tıklayın.

        Haritanın altında yer alan 'Proje Listesi Teslim Bilgisi' butonuna tıklayın. Burada açılan belge üzerinden projelerin teslim tarihlerini görebilirsiniz.

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