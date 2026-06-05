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        Haberler Magazin Her bütçeye göre Bodrum

        Her bütçeye göre Bodrum: Aynı deniz farklı fiyat

        Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden olan Bodrum, her yaz sezonu öncesi konaklama, plaj ve yeme-içme fiyatlarıyla gündeme geliyor. Sosyal medyada paylaşılan yüksek fiyatlı adisyonlar üzerinden oluşturulan "Bodrum pahalı" algısı konuşulurken, ekonomik yerler de bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 11:49 Güncelleme:
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        Her bütçeye göre Bodrum

        Dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla birlikte hareketlik başladı. Konaklama, plaj giriş ücretleri ve son yıllarda özellikle lahmacun fiyatlarıyla da konuşulan Bodrum'da, lüks ve pahalı yerler olduğu kadar halkın cebine uygun mekanlar da bulunuyor.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Türkbükü'nde bulunan ve ünlü isimlerin tercih ettiği mekanlardan birinde, bu yıl şezlong fiyatı 10 bin TL olarak belirlenirken, bir lahmacun ve ayran yaklaşık 2 bin TL'den satışa sunuluyor. Plajda en çok tercih edilen yiyecekler arasında bulunan hamburger ise 2 bin 250 TL'den satılıyor.

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        Bu mekanın 100 metre yanında bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Halk Plajı'nda ise daha ekonomik bir tablo öne çıkıyor. Halk plajında şezlong ücreti 400 TL olarak belirlenirken, lahmacun ve ayran 310 TL, hamburger ise 450 TL'den satışa sunuluyor. Çay ve su ise 25 TL.

        Yan yana hizmet veren iki işletme arasındaki fiyat farkı dikkat çekerken, aynı koyda denize giren tatilciler bütçelerine göre farklı seçenekler arasında tercih yapabiliyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı diğer plajların bulunduğu bölgeler ise şöyle: Beldibi Bahçecik, Belek, Bodrum İçmeler, Çeşme Pırlanta, Beldibi Çifteçeşmeler, Kadriye, Kemer Çamyuva, Güzeloba Lara, Manavgat Ulualan, Marmaris İçmeler, Küçük Çaltıcak, Bodrum Torba, Bodrum Türkbükü, Ilıca, Kemer Tekirova, Alacasu Koyu, Bostanlı Koyu.

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