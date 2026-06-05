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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam MSB'den 'bedelli' uyarısı: İşte zamsız bedelli askerlik için son tarih

        MSB'den 'bedelli' uyarısı

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 11:21 Güncelleme:
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        MSB'den 'bedelli' uyarısı

        Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

        "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

        Şu anda bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 TL olarak uygulanıyor.

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