Lüks otelde Azerbaycanlı bürokratın esrarengiz ölümü!

Olay, Beşiktaş'ta bulunan lüks otelde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bir sivil toplum kuruluşunda Genel Sekreter olarak görev yapan Azerbaycan vatandaşı Rovshan Muradov, katılacağı uluslararası konferans nedeniyle İstanbul'a geldi.

Konferans öncesinde otele yerleşen Muradov'dan bir süre haber alamayan yakınları ve konferans organizasyonunda görevli kişiler durumu otel yönetimine bildirdi.

ODASINDA HAREKETSİZ BULUNDU

İhbar üzerine Muradov'un kaldığı odaya giren görevliler, Azerbaycanlı bürokratı yatağında hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Muradov'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından polis ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri otel odasında detaylı çalışma yaptı. Oda ve çevresinde inceleme gerçekleştiren ekipler, ölüm nedenine ilişkin delil topladı.

VÜCUDUNDA DARP İZİNE RASTLANMADI

İlk incelemelerde Muradov'un vücudunda herhangi bir yara, darp ya da boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde de odaya gelip giden şüpheli kimseye rastlanılmadı.

OTOPSİ YAPILACAK

Azerbaycanlı bürokratın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak otopsi ve alınacak numuneler üzerinde gerçekleştirilecek toksikolojik incelemelerin ardından ölüm nedeninin netlik kazanacağı belirtildi.