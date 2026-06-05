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        Haberler Spor Futbol Süper Lig 1. Lig Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 10 bine yakın yönetici incelenecek!

        Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 10 bine yakın yönetici incelenecek!

        Türkiye Futbol Federasyonu'na, bahis oynayan kulüp başkanları ve yöneticilerine yönelik inceleme kapsamında beklenen TC kimlik numaraları listesi ulaştı. TFF, listeyi inceleme yapılması için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na gönderdi. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'den 139 kulübü kapsayan araştırmada yaklaşık 10 bin yönetici ve başkanın son 5 yıldaki bahis geçmişi incelenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!

        Bahis oynayan kulüp başkanları ve yöneticilerine yönelik yürütülen incelemede önemli bir aşamaya geçildi.

        HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgiye göre, uzun süredir beklenen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından talep edilen TC kimlik numaraları listesi, Türkiye Futbol Federasyonu’na ulaştı.

        TFF, söz konusu listeyi detaylı inceleme yapılması amacıyla vakit kaybetmeden Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na gönderdi. İnceleme kapsamında Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de yer alan kulüplerin başkan ve yöneticileri mercek altına alınacak.

        Edinilen bilgilere göre listede toplam 139 kulüp bulunuyor. Yaklaşık beş yıllık dönemi kapsayan araştırmada, 10 bine yakın kulüp başkanı ve yöneticisinin bahis oynayıp oynamadığı incelenecek. Sürecin tamamlanmasının yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

        İncelemenin sonuçlanmasının ardından Spor Toto tarafından hazırlanacak raporun TFF’ye iletilmesi bekleniyor. Daha sonra ise bahis oynadığı tespit edilen başkan ve yöneticilere ilişkin isimlerin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor. Bu nedenle futbol camiasında gözler, önümüzdeki haftalarda açıklanacak sonuçlara çevrilmiş durumda.

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