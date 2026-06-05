Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 10 bine yakın yönetici incelenecek!

Bahis oynayan kulüp başkanları ve yöneticilerine yönelik yürütülen incelemede önemli bir aşamaya geçildi.

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgiye göre, uzun süredir beklenen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından talep edilen TC kimlik numaraları listesi, Türkiye Futbol Federasyonu’na ulaştı.

💥 10 bine yakın yönetici incelenecek



🎙️ Cem Dizdar: Tahminde bulunmak bile burada insanları zan altında bırakmak olur. Önce resmi olarak açıklansın. Çünkü bu sürecin başlangıcı problemli oldu.



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TFF, söz konusu listeyi detaylı inceleme yapılması amacıyla vakit kaybetmeden Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na gönderdi. İnceleme kapsamında Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de yer alan kulüplerin başkan ve yöneticileri mercek altına alınacak.

💥 10 bine yakın yönetici incelenecek!



🎙️@ahmetselimkul: Bahis oynayan yöneticilerin T.C. kimlik numaraları TFF'ye ulaştı. TFF de kimlik numaralarının araştırılması için listeyi hemen Spor Toto Teşkilatı'na gönderdi.



Listede, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinden… pic.twitter.com/2bQFtklyy6 — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

Edinilen bilgilere göre listede toplam 139 kulüp bulunuyor. Yaklaşık beş yıllık dönemi kapsayan araştırmada, 10 bine yakın kulüp başkanı ve yöneticisinin bahis oynayıp oynamadığı incelenecek. Sürecin tamamlanmasının yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

İncelemenin sonuçlanmasının ardından Spor Toto tarafından hazırlanacak raporun TFF’ye iletilmesi bekleniyor. Daha sonra ise bahis oynadığı tespit edilen başkan ve yöneticilere ilişkin isimlerin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor. Bu nedenle futbol camiasında gözler, önümüzdeki haftalarda açıklanacak sonuçlara çevrilmiş durumda.