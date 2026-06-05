Eniştesi ile kız kardeşini öldürdü! Kan donduran şüphe!
Bursa'da, kıskançlık şüphesiyle Niyazi K., marketten dönen eniştesi 40 yaşındaki Hidayet Demirkıran ve aynı yaştaki kız kardeşi Yağmur Demirkıran'a, sokak ortasında kurşun yağdırdı. Başlarından vurulan karı-koca olay yerinde can verirken, şüpheli cinayet silahıyla birlikte yakalandı
Bursa'da olay, gece yarısı Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Hidayet Demirkıran (40) ve eşi Yağmur Demirkıran (40) market alışverişinden döndükleri sırada, pusu kuran Niyazi K.’nin silahlı saldırısına uğradı.
KARI KOCA BAŞINDAN VURULDU
Peş peşe ateşlenen kurşunlar, karı-kocanın başına isabet etti. Çift kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde karı-kocanın hayatını kaybettiği belirlendi.
SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakaladı.
"ENİŞTEM İLE EŞİMİN İLİŞKİSİNDEN ŞÜPHELENDİM"
Zanlının ilk ifadesinde, eşi ile eniştesi arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Sokak ortasında işlenen çifte cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.