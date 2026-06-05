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        Haberler Gündem Güncel Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde | Son dakika haberleri

        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde

        Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakanın iptal edilmesine dair kararının ardından gözler yapılacak yasal düzenleme için Meclis'e çevrildi. Sonbaharda nafaka düzenlemesinin Meclis'e sunulması bekleniyor. Peki, süresiz nafakanın kaldırılmasıyla yeni nafaka uygulaması nasıl olacak? Kadınlara ne kadar süreyle nafaka verilecek? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 05 Haziran 2026 - 13:15 Güncelleme:
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        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde

        Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.

        AYM kararı Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre zarfına kadar da AK Parti, yeni nafaka uygulamasına dair bir yasal düzenleme hazırlayacak.

        “SADE BİR MODEL OLMASI LAZIM”

        Düzenleme AYM kararının gerekçelerinin ayrıntılı incelenmesinin ardından netleşecek. AK Parti kaynakları, yeni dönemde nafaka süresinin evlilik süresiyle ilişkilendirildiği kademeli bir model üzerinde durulduğunu belirtti. Kaynaklar, “Sade bir model olması lazım” ifadelerini kullandı.

        EN AZ 5 YIL NAFAKA VERİLECEK

        Yeni düzenlemeyle evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. 15 yıllık evlilikte ise 20 yıl süreyle nafaka verilmesine karar verilebilecek.

        MAHKEME NAFAKA SÜRESİNİ UZATABİLECEK

        Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek.

        NAFAKA SÜRESİ SONA EREN KADIN NASIL DESTEKLENECEK?

        AK Parti bu konuda akademisyenlerden görüş alıyor. 65 yaş üstünde olup nafakası sona eren kadınlara dul ve yetim aylığı gibi nafaka tutarı kadar maaş bağlanması üzerinde duruluyor.

        DÜZENLEME SONBAHARDA MECLİS’TE

        Uzun süren boşanma davalarında ise nafaka süresinde çiftlerin evlilik birliğinin bozulduğu ya da evleri ayırdığı tarihin esas alınması bekleniyor. Düzenlemenin sonbaharda Meclis’e sunulması bekleniyor.

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