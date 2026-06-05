Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre; Narin Güran cinayetinde ceza alan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni akrabaları olan Kaya ailesiyle kavga etti.

KAYA VE BAHTİYAR AİLELERİ KAVGA ETTİ

Bağlar ilçesi Çarıklı Mahallesi’nde Bahtiyar ailesinin kahvehanesinin yakınlarında yaşanan taşlı ve sopalı kavgada, Kaya ailesinde 4 kişinin çeşitli yerlerinde yaralandı.

BAHTİYAR'IN, OĞLU VE YEĞENİ VURULDU

Her iki tarafın yakınlarının da silahlarına sarıldığı olayda, Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni silahla vuruldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar çeşitli hastanelere sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Gerginlik nedeniyle polis mahallede güvenlik önlemi aldı.