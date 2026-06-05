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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Narin'in köyünde kavga! Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni vuruldu | Son dakika haberleri

        Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni kavgada vuruldu!

        Diyarbakır'da, Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan cinayet hükümlüsü Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ile yeğeni, yaşanan bir kavganın ardından silahla vuruldu. Bahtiyar ve Kaya aileleri arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü öğrenilirken kavgada Kaya ailesinden 4, Bahtiyar ailesinden ise 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı

        Giriş: 05 Haziran 2026 - 15:41 Güncelleme:
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        Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni kavgada vuruldu!

        Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre; Narin Güran cinayetinde ceza alan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni akrabaları olan Kaya ailesiyle kavga etti.

        KAYA VE BAHTİYAR AİLELERİ KAVGA ETTİ

        Bağlar ilçesi Çarıklı Mahallesi’nde Bahtiyar ailesinin kahvehanesinin yakınlarında yaşanan taşlı ve sopalı kavgada, Kaya ailesinde 4 kişinin çeşitli yerlerinde yaralandı.

        BAHTİYAR'IN, OĞLU VE YEĞENİ VURULDU

        Her iki tarafın yakınlarının da silahlarına sarıldığı olayda, Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni silahla vuruldu.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar çeşitli hastanelere sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Gerginlik nedeniyle polis mahallede güvenlik önlemi aldı.

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        #Diyarbakır
        #Nevzat Bahtiyar
        #Son dakika haberler
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