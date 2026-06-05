Ogün Sanlısoy: Hoş geldin Şebo
Ogün Sanlısoy, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da konser veren Şebnem Ferah ile ilgili paylaşımda bulundu
Giriş: 05 Haziran 2026 - 12:45 Güncelleme:
Rock müziğin kraliçesi Şebnem Ferah, geçtiğimiz günlerde 6 yıllık aranın ardından İstanbul'da sahne aldı. Ferah'ın konserine; Kenan Doğulu, Mazhar Alanson, Özge Özpirinçci, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi isimler de katıldı.
Ogün Sanlısoy, konser sonrası Şebnem Ferah ile fotoğrafını paylaştı.
Ünlü rockçı, fotoğrafa "Hoş geldin Şebo" notunu düştü.
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