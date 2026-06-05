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        Haberler Magazin Ogun Sanlısoy ve Şebnem Ferah yıllar sonra aynı karede

        Ogün Sanlısoy: Hoş geldin Şebo

        Ogün Sanlısoy, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da konser veren Şebnem Ferah ile ilgili paylaşımda bulundu

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        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 12:45 Güncelleme:
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        "Hoş geldin Şebo"

        Rock müziğin kraliçesi Şebnem Ferah, geçtiğimiz günlerde 6 yıllık aranın ardından İstanbul'da sahne aldı. Ferah'ın konserine; Kenan Doğulu, Mazhar Alanson, Özge Özpirinçci, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi isimler de katıldı.

        Ogün Sanlısoy, konser sonrası Şebnem Ferah ile fotoğrafını paylaştı.

        Ünlü rockçı, fotoğrafa "Hoş geldin Şebo" notunu düştü.

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