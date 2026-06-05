Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya Başbakanı Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri | Dış Haberler

        Almanya Başbakanı Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri

        Almanya Başbakanı Merz, AB'ye 13 yıldır yeni üye kabul edilmemesinin bu konuda AB'nin de eksiklikleri olduğunu gösterdiğini söyledi ve "Bunları aşmak istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 13:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nin (AB) 13 yıldır yeni üye kabul etmemesinin bu konuda AB tarafının da eksiklikleri olduğunu gösterdiğini söyledi.

        Merz, Karadağ'ın Tivat kentinde düzenlenen AB-Batı Balkan Zirvesi öncesi gazetecilere AB'nin genişlemesi konusunu değerlendirdi.

        Alman Başbakan, "13 yıldır yeni üye kabul etmememiz, bu konuda AB tarafında da eksiklikleri olduğunu göstermektedir. Bugün bunları aşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Merz AB'nin genişlemesi konusunun yıllardır tartışılması gereken bir konu olduğunu belirterek, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ben, bundan sonra nasıl ilerleyeceğimiz ve özellikle Batı Balkanlar’daki bazı ülkeleri de kapsayacak şekilde genişlemeyi nasıl mümkün kılabileceğimiz konusunda somut bir öneri sunduk. AB, genişlemeye hazır ve istekli olduğunu göstermelidir. Bugün bunu tartışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Zirvede Batı Balkan ülkelerinin temsilcileriyle sonraki adımları ele alacaklarını bildiren Merz, zirve sonucunda Brüksel’de hayata geçirilecek ortak sonuçlara varabilecekleri umduğunu dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Takı töreni hırsızı tahliye oldu, ATM'de yardım bahanesiyle 4 kişinin parasını çaldı

        Adana'da farklı tarihlerde, ATM'lerden para çekmekte zorlanan yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşan Sinan Eleş (49), 4 kişinin 37 bin lirasını el çabukluğuyla çaldı. ATM'lerin güvenlik kameralarından tespit edilen Eleş'in, 2025'te davetli gibi gittiği 2 düğünde, gelin ve damada takılan 100 bin liray...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Medyada yapay zeka depremi!
        Medyada yapay zeka depremi!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Hesabına yanlışlıkla aktarılan parayı iade edemiyor
        Hesabına yanlışlıkla aktarılan parayı iade edemiyor
        Her bütçeye göre Bodrum
        Her bütçeye göre Bodrum
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü