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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'ten sağlık durumuyla ilgili açıklama

        İbrahim Tatlıses'ten sağlık durumuyla ilgili açıklama

        İbrahim Tatlıses, hastaneye kaldırıldığına dair iddialara yanıt verdi. Tatlıses, "Bazı haberlerde yer aldığı gibi hastaneye acil bir durum nedeniyle kaldırılmış ya da tedavi altına alınmış değilim. Tam tersine, mevcut sağlık durumumu daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla planlı bir şekilde fizik tedavi görüyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 13:27 Güncelleme:
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        İbrahim Tatlıses'ten açıklama

        Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve safra kesesinden ameliyat olmuştu. Tatlıses, 22 Nisan'da da hastaneden çıkmıştı.

        İbrahim Tatlıses'in bugün hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Tatlıses, konuyla ilgili açıklama yaptı: Son günlerde sağlık durumumla ilgili çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum. Allah'a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Ancak bildiğiniz gibi geçirdiğim ameliyat sonrasında bir süre hareketsiz kalmak zorunda kaldım. Bu süreçte kaslarımda güç kaybı ve bazı zayıflamalar meydana geldi. Doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda, sağlığıma daha da kavuşmak ve günlük hayatıma daha güçlü devam edebilmek için kendi isteğim ve rızamla fizik tedavi programına başladım. Bazı haberlerde yer aldığı gibi hastaneye acil bir durum nedeniyle kaldırılmış ya da tedavi altına alınmış değilim. Tam tersine, mevcut sağlık durumumu daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla planlı bir şekilde fizik tedavi görüyorum. Arayan, soran, dua eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarıma, sevenlerime ve değerli halkımıza gönülden teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle tedavi sürecimi tamamlayıp daha güçlü bir şekilde hayatıma devam edeceğim. Sevgi ve saygılarımla.

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