Rekabet Kurumu, dijital piyasalarda rekabetin korunması adına önemli bir adım attı. Sosyal medya ve mesajlaşma devi Meta’ya, WhatsApp uygulamasında kendi yapay zekası Meta AI’ı öne çıkarıp rakip yapay zeka hizmetlerini engellediği gerekçesiyle soruşturma açıldığını duyurdu. Bu gelişme, Türkiye’de milyonlarca kullanıcının günlük iletişimde kullandığı WhatsApp’ın yapay zeka ekosistemindeki rekabet koşullarını doğrudan etkileyecek.

META’YA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rekabet Kurulu’nun resmi açıklamasına göre Meta, WhatsApp’a kendi yapay zeka hizmeti “Meta AI”ı entegre ederken üçüncü taraf yapay zeka sohbet robotlarının ve asistanlarının platform üzerinden benzer şekilde sunulmasını engellediği veya fiilen zorlaştırdığı şüphesiyle soruşturmaya alındı. Kurum, Meta’nın bu davranışıyla pazar hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığını detaylı inceleyecek.

RAKİP YAPAY ZEKALAR ENGELLENİYOR MU?

Yapılan ön araştırmada, üçüncü taraf üretken yapay zeka araçlarının WhatsApp üzerinden Meta AI gibi doğrudan entegre bir asistan olarak sunulmasının engellenmiş olabileceğine dair önemli bulgular elde edildi. Bu durum, kullanıcıların alternatif yapay zekâlara erişimini sınırlayarak Meta’yı avantajlı konuma getiriyor ve rekabeti zedeliyor.

META’YA GEÇİCİ TEDBİR KARARI

Soruşturmayla eş zamanlı olarak Meta’ya geçici tedbir uygulanmasına karar verildi. Buna göre Meta, rakip yapay zeka sohbet robotlarının WhatsApp üzerinden hizmet sunmasını fiilen ve ekonomik olarak zorlaştırmamak zorunda. Şirkete bu tedbirleri yerine getirmesi için 1 aylık süre tanındı. Bu sürenin sonunda yükümlülüklerini yerine getirmezse Meta’ya idari para cezası uygulanabilecek.

HERKES İSTEDİĞİ YAPAY ZEKAYI SEÇEBİLECEK

Rekabet Kurumu’nun bu kararı, WhatsApp kullanıcılarının yalnızca Meta AI ile sınırlı kalmamasını sağlayacak kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Soruşturma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kullanıcıların farklı yapay zeka asistanlarına WhatsApp üzerinden kolayca erişebilmesi ve bunları kullanabilmesi bekleniyor. Bu gelişme, dijital platformlarda kullanıcı tercih özgürlüğünü güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor.