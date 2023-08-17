Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı 1991 yılında İtalyan Alpleri'nde yürüyüşçüler tarafından bulunan 5 bin 300 yaşındaki Buz adam Ötzi'nin Anadolulu olduğu ortaya koyuldu

1991 yılında yürüyüşçüler tarafından İtalyan Alpleri'nde bulunan 'Buz adam' Ötzi'nin bilinmeyenleri arkeoloji dünyasında merak uyandırıyor.

İtalya'nın Bolzano kentindeki Güney Tirol Arkeoloji Müzesi'nde özel bir soğuk hücrede sergilenen Ötzi'nin mumyasını her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor.

CNN International'ın haberine göre leğen kemiğinden çıkarılan DNA üzerinde yapılan yeni bir çalışma, Ötzi hakkında yeni bilgileri açığa çıkardı.

KOYU TENLİ VE MUHTEMELEN KELMİŞ

Yeni çalışmayla 5 bin 300 yıllık mumyanın koyu tenli ve koyu renk gözlü olduğunu ve muhtemelen kel olduğunu ortaya koydu.

Bu durum, Ötzi'nin saçı ve sakalı olan soluk tenli bir adamı tasvir eden rekonstrüksiyonuyla (Yeniden yapım) tezat oluşturdu.

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Bolzano'da bulunan özel bir araştırma merkezi olan Eurac Research'ün Mumya Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Albert Zink, "Özti'nin daha önce mumyalama işlemi sırasında derisinin koyulaştığına inanılıyordu" dedi.

Zink ayrıca "Görünüşe göre Ötzi oldukça fazla et tüketiyordu. Bu durum midesinde dağ keçisi ve geyik eti bulunduğunu gösteren analizimizle de doğrulandı" diye ekledi.

Norveç'teki Secrets of the Ice projesinin eş direktörlerinden arkeolog Lars Holger Pilø ise antik DNA analizinin Ötzi'nin erkek tipi kelliğe sahip olduğunu düşündürse de, yaşamı boyunca saçlarının ne ölçüde döküldüğünden emin olmanın mümkün olmadığını söyledi.

ÖTZİ ANADOLULU ÇIKTI

Genom ayrıca Ötzi ile günümüz Sardunyalıları arasında daha önce öne sürülen bir genetik yakınlığı da ortadan kaldırmış görünüyor.

Yeni çalışmanın araştırmacıları mumyanın genomunu diğer antik insanlarınkiyle karşılaştırdıklarında, Ötzi'nin erken dönem Anadolu çiftçileriyle daha fazla ortak noktası olduğunu buldu.

Guardian'a göre çalışmanın eş yazarı Johannes Krause, analizde Doğu Avrupalı bozkır çobanlarının izlerine rastlamamalarına şaşırdıklarını ve Ötzi'nin genomundaki avcı-toplayıcı genlerin oranının çok düşük olduğunu söyledi.

Krause, "Genetik olarak, Ötzi'nin ataları avcı-toplayıcı gruplarla karışmadan doğrudan Anadolu'dan gelmiş gibi görünüyor" dedi.

Araştırmacılar, Ötzi'nin Kuzey İtalya'da bugünkü Güney Tirol'de büyüdüğünü ve hayatını burada sürdürdüğünü, atalarının ise Anadolu'dan geldiğini ve yaklaşık 8 bin yıl önce Avrupa'ya göç etmeye başladığını belirtti.

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