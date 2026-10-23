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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Fabio Miretti şoku sonrası iki ihtimal!

        Beşiktaş'ta Fabio Miretti şoku sonrası iki ihtimal!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Fabio Miretti şoku yaşanıyor. Karşılaşmanın 36. dakikasında sakatlanarak yerini Salih Özcan'a bırakan İtalyan futbolcunun Başakşehir maçında forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun orta saha düzeninde kullanabileceği 2 ihtimal bulunuyor.

        Giriş: 23 Ekim 2026 - 14:34 Güncelleme:
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        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş ile Crystal Palace, Tüpraş Stadı'nda 2-2 berabere kaldı.

        Mücadelenin 36. dakikasında kendi yarı alanının ortasından topla ileri çıkmak isteyen Fabio Miretti, Kamada'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından ayağa kalkamayan İtalyan futbolcu için sağlık ekipleri oyun alanına davet edildi.

        Sağ omzundan sakatlık yaşayan Miretti, yapılan tedavinin ardından ayağa kalkarak saha kenarına yöneldi.

        Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Miretti, 40. dakikada yerini Salih Özcan'a bıraktı.

        Beşiktaş'tan Fabio Miretti açıklaması!
        Beşiktaş'tan Fabio Miretti açıklaması! Haberi Görüntüle

        Yapılan sağlık taramaları sonucunda Fabio Miretti'nin 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İtalyan futbolcu ilk olarak Başakşehir karşılaşmasını kaçıracak.

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        Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü'nün de sakatlığı devam ederken Başakşehir maçında Wilfred Ndidi, Salih Özcan ve Junior Olaitan üçlüsü sahada yer alabilir.

        Bunun yanı sıra Leandro Trossard'ın hücumun merkezine çekilip kanatlarda İlhan Fakılı ve Vaclav Cerny ihtimalinin de masadaki formüller arasında yer aldığı bildirildi.

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