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        Beşiktaş'tan Fabio Miretti açıklaması!

        UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynanan zorlu mücadelede sakatlık problemi yaşayan Fabio Miretti'nin son durumu belli oldu. Beşiktaş, İtalyan futbolcunun sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma saptandığını ve tedavisine başlandığını açıkladı. 23 yaşındaki orta sahanın 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 14:52 Güncelleme:
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        Beşiktaş'tan Fabio Miretti açıklaması!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların gollerini Wilfred Ndidi ve Junior Olaitan kaydetti.

        Ancak Beşiktaş'a Fabio Miretti'den kötü haber geldi. Maça ilk 11'de başlayan İtalyan orta saha, mücadelenin 36. dakikasında sakatlandı.

        Maça devam edemeyen Fabio Miretti yerini Salih Özcan'a bıraktı.

        DURUMU BELLİ OLDU

        Beşiktaş Kulübü, Fabio Miretti'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre; Futbol A Takımımızın dün akşam Crystal Palace ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında omzu üzerine düşerek yaralanan ve müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Fabio Miretti‘nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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        23 yaşındaki oyuncunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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        #beşiktaş
        #Fabio Miretti
        #Crystal Palace
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