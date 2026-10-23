Begüm Kütük: İstanbul'u terk etmedim

"ŞEHİRDEN KOPMADIM"

Begüm Kütük, "Şehirden kopmadım. İstanbul'u terk etti, Yalova'ya taşındı haberleri çıktı. Tam olarak öyle olmadı, sadece şehre yakın ancak doğayla iç içe, sakin bir yaşamı tercih ettim. Kedileri, köpekleri ve tüm hayvanları seviyorum. Orada kendimi çok huzurlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.