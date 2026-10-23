Begüm Kütük: İstanbul'u terk etmedim
Daha önce kedi ve köpekleriyle birlikte bahçeli, geniş ve doğayla iç içe bir eve taşındıklarını açıklayan Begüm Kütük, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek İstanbul'u terk etmediğini şehre yakın bir yere yerleştiğini söyledi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Begüm Kütük, Göktürk'te düzenlenen bir etkinlikte görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir İstanbul'un merkezinde yaşadığını ancak şehrin karmaşasından bunaldığını söyleyen Kütük, kedi ve köpekleriyle birlikte bahçeli, geniş ve doğayla iç içe bir eve taşındıklarını açıklamıştı. Oyuncu, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi ve konuya açıklık getirdi.
"ŞEHİRDEN KOPMADIM"
Begüm Kütük, "Şehirden kopmadım. İstanbul'u terk etti, Yalova'ya taşındı haberleri çıktı. Tam olarak öyle olmadı, sadece şehre yakın ancak doğayla iç içe, sakin bir yaşamı tercih ettim. Kedileri, köpekleri ve tüm hayvanları seviyorum. Orada kendimi çok huzurlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.
"EN ÖNEMLİ ŞEY SAĞLIK"
Pandemi sonrası sağlığın değerini daha iyi anladığını dile getiren oyuncu, "Ne para ne de şöhret, sağlıktan daha önemli değil" diyerek, sağlıklı yaşamın önceliği olduğunu vurguladı.
Düzenli spor yaptığını söyleyen Begüm Kütük, pandemiden bu yana aynı antrenörle çalıştığını belirtti. Futbol tutkusunu da dile getiren ünlü isim, İzmir'de sokakta futbol oynayarak büyüdüğünü söyledi. Beşiktaş maçlarını takip ettiğini, ancak annesinin Galatasaraylı olması nedeniyle sarı-kırmızılı takıma da ayrı bir sempati duyduğunu ifade etti.