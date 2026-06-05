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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Hakan Safi: Mason Greenwood'la 4 yıllık anlaşma yaptık

        Hakan Safi: Greenwood'la 4 yıllık anlaşma yaptık

        Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, İngiliz futbolcu Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 22:48 Güncelleme:
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        Hakan Safi Greenwood'u açıkladı!

        Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Büyük İstanbul Buluşması’nı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Tekneyle meşaleler ve marşlar eşliğinde alana gelen Safi, ardından açıklamalarda bulundu.

        Hakan Safi, "Faruk Ilgaz Tesisleri tarihi günlerinden birini yaşıyor. Artık seçim zamanı. Yarın ve pazar günü çocukluk sevdamız Fenerbahçe’nin geleceğine karar vereceğiz. Sarı lacivertli sevdanın geleceğine sahip çıkacağınıza eminim. Aylardır çalışıyoruz. Geçmişi sadece güzelce anmak istiyoruz. Biz geleceğin peşindeyiz. 2050 yılının Fenerbahçe’sini hep beraber inşa etmek istiyoruz. Çocukluğumuzda yaşadığımız Fenerbahçe’yi çocuklarımıza yaşatmak istiyoruz. Göreve talip olurken kendime hiçbir sınır koymadım. Kimseden de bir işaret beklemedim. Adaylara bakmadım, kimin ne söylediğini dinlemedim. Sadece Fenerbahçe'me hizmet için yola çıkmaya karar verdim. İyi ki de vermişim. Çok güzel insanlar tanıdım. Hep aynı şeyi hissettim. Fenerbahçe taraftarını bu dertlerden kurtarmaya geliyoruz. Ben inandım, sizler de inanın. Göreceksiniz, Pazar akşamından itibaren Fenerbahçelinin her derdine çözüm olacağız. Hepimizin şampiyonluk hasreti var. 12 yıl oldu, artık yeter. Biz bunun 13 yıla çıkmasına müsaade etmeyeceğiz. Çok uzun konuşmak istemiyorum. Yarın bol bol konuşacağız, yarın er meydanımız başlıyor" şeklinde konuştu.

        "GREENWOOD İLE 4 YILLIK ANLAŞMA YAPTIK"

        İngiliz futbolcu Mason Greenwood transferini de açıklayan Hakan Safi, "Size söz vermiştim. Sözümün arkasındayım. 2 isim açıkladık. Spekülasyon yapanlara inanmayın. Hiçbir sorun yok, inanabilirsiniz. Yıldızları getireceğim dedim. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Bugün sizlere bir müjde daha veriyorum. Vizyonumuzu paylaşmak için buradayım. Sizlere ne söz verdiysem hepsini tek tek yapıyoruz. Dünya yıldızlarını seyretmekten Fenerbahçe'mizi hiçbir güç başa çıkamaz. Sizlere layık olmak için gitti dünya yıldızı getirdik. Sizlere verdiğimiz sözü tutmanın gururu içindeyiz. Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Ona da aynısını söyledim; 15 golden değil 20 gol veya asistten başlayalım dedim. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendini kanıtlamış bir futbolcumuzdur. Kariyerinin en değerli ve en verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi istemiş ve kabul etmiştir. Bu transfer Fenerbahçe’nin yeniden Avrupa’nın en büyük hedeflerine oynayacağının, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro kuracağının ve dünya futbolunda ses getirecek adımlar atacağının açık bir ilanıdır. Mason Greenwood projemize inandı. Transferi öğlen saatlerinde bitirdik. Akşama kadar sakladık herkesten. Onun kalitesine, potansiyeline ve Fenerbahçe’ye katacağı değere inanıyoruz" dedi.

        Programda daha sonra Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi tek tek tanıtıldı. Ardından Eda - Metin Özülkü, Ece Seçkin ve Arem - Arman konserleriyle program tamamlandı.

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