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        Haberler Gündem Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat'ın cenazesinde kavga çıktı

        Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat'ın cenazesinde kavga çıktı

        Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat dün gözyaşlarıyla toprağa verilmişti. Acılı aile Polat çiftini suçlamıştı. Bugün camide okutulacak mevlit için taraflar arasında kavga çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 22:09 Güncelleme:
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        Polat Ailesi birbirine düştü

        Önceki gün cinayet, dün cenaze, bugün de kavga vardı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat'ın ailesi 'hedef bendim' diyen Engin Polat'a tepki gösterince ortalık karıştı.

        Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre Polatları birbirine düşüren olay önceki gün İzmir Çeşme'de yaşanmıştı. Şakalaştıkları korumalarıyla birlikte tatile giden Polat çifti Alaçatı'daki otelde hayatının şokunu yaşadı. Müşteri gibi etrafta dolaşan tetikçi silahına sarılıp ateş açtı.

        DİLAN POLAT TEPKİLERİN ODAĞI OLDU

        Saldırgan emniyette verdiği ifadede Polatların kaldığı otelin yerini Dilan Polat'ın paylaşımdan gördüğünü söyledi. Saldırının ardından Dilan Polat canlı yayın açıp abonelik paylaşımı yapınca tepkilerin odağı oldu.

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        ENGİN POLAT CAMİDEN UZAKLAŞTIRILDI

        Can Polat'ın kızı 'madem can güvenliğiniz tehlikedeydi, neden koruma istemediniz?' deyince ortalık karıştı. Engin Polat, kardeşi ve babası camiden uzaklaştırıldı.

        ACILI ANNESİ VE KIZI FERYAT ETTİ

        Dün İstanbul'daki cenaze töreninde Can Polat'ın kızı ve annesi feryat ederek sosyal medya fenomenini suçladı. İstanbul ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonunda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Bundan sonra organize şubede bütün şüpheliler sorgulanıp adliyeye sevk edilecekler.

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        #Can Polat cenaze
        #haberler
        #Dilan Polat
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