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        Haberler Gündem Karadeniz'de DURU 67 teknesine syapılan aldırıda 1 balıkçı hayatını kaybetti

        Karadeniz'de DURU 67 teknesine syapılan aldırıda 1 balıkçı hayatını kaybetti

        Karadeniz'de Duru 67 isimli balıkçı teknesine düzenlenen saldırıda 1 balıkçı hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yaralıları alarak İnebolu Limanı'na tahliye etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 20:56 Güncelleme:
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        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı

        Karadeniz’in Kırım batısı, Sivastapol açıklarında Türk bayraklı Duru 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırı sonucu tekne batarken, yakınlarda bulunan Burak Kaya isimli balıkçı teknesi 5 yaralı balıkçıyı alarak İnebolu istikametine doğru hareket etti.

        Yaralılardan durumu ağır olan 1 balıkçı hayatını kaybederken, diğerleri tıbbi müdahale için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle koordineli şekilde tahliye edildi. TCSG-96 gemisi, 19 kişilik uzman tıbbi ekiple olay yerine giderek yaralılara müdahale etti ve İnebolu Limanı’na geri getirdi.

        SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeere yer verdi:

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        05 Haziran 2026 tarihinde Karadeniz’de (Kırım batısı, Sivastapol açıkları) Türk bayraklı DURU 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiği bilgisi alınmıştır. Bahse konu saldırıya ilişkin gelişmeler ve yürütülen arama kurtarma faaliyetleri aşağıda yer almaktadır.

        Saldırı sonucu hasar alan DURU 67 isimli balıkçı teknesi batmıştır. Yakın bölgede bulunan BURAK KAYA isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralı balıkçımızı ivedilikle tahliye ederek İnebolu istikametine doğru intikale başlamış, intikal esnasında yaralılardan durumu ağır olan 1 balıkçımız maalesef hayatını kaybetmiştir.

        İhbarın alınmasını müteakip yaralı balıkçılarımıza ivedilikle tıbbi destek ulaştırılması ve sağlık kuruluşlarına tahliye edilmesi amacıyla bahse konu balıkçı teknesi ile koordinasyon sağlanmış, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait 1 gemi (TCSG-96) saat 12:35 itibarıyla İnebolu Limanı’ndan 4 doktor, 15 UMKE/hemşire ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplam 19 kişilik uzman tıbbi ekip ile hareket etmiştir.

        Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurumuz (TCSG-96) BURAK KAYA isimli balıkçı teknemize saat 19:20’de Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nin kuzeyinde, İnebolu Limanı’na 115 deniz mili mesafede ulaşmıştır. Vefat eden balıkçımızın naaşı ve yaralı balıkçılarımız Sahil Güvenlik unsuruna transfer edilerek tıbbi müdahaleye başlanılmış ve İnebolu Limanı’na geri intikale geçilmiştir.

        Hayatını kaybeden balıkçımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

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