Aydın'da kan donduran olay, 30 Mayıs Cumartesi günü Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazarı alanında öğle saatlerinde meydana gelmişti.

EŞİYLE BİR KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, Erkan Aslan, kendisini aldattığını düşündüğü eşi Nurgül Aslan ve Ercan Zengin'i silahla öldürüp, kayıplara karışmıştı.

VİDEO ÇEKİP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Çifte cinayetin ardından bir video çeken ve aldatıldığını iddia edip olayı gerçekleştirdiğini anlatan Ercan Aslan'ın yakalanması için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

FİRARİ ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

Kapsamlı çalışma sonrasında firari olarak aranan Ercan Aslan, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen özel hareket destekli operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.