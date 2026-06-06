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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme | Aydın haberleri | Son dakika haberleri

        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!

        Aydın'ın Söke ilçesinde, kendisini aldattığını düşündüğü eşi Nurgül Aslan ve Ercan Zengin'i öldürüp kaçan Erkan Aslan, özel harekat destekli operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Aslan, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!

        Aydın'da kan donduran olay, 30 Mayıs Cumartesi günü Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazarı alanında öğle saatlerinde meydana gelmişti.

        EŞİYLE BİR KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

        Edinilen bilgiye göre, Erkan Aslan, kendisini aldattığını düşündüğü eşi Nurgül Aslan ve Ercan Zengin'i silahla öldürüp, kayıplara karışmıştı.

        VİDEO ÇEKİP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Çifte cinayetin ardından bir video çeken ve aldatıldığını iddia edip olayı gerçekleştirdiğini anlatan Ercan Aslan'ın yakalanması için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        FİRARİ ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

        Kapsamlı çalışma sonrasında firari olarak aranan Ercan Aslan, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen özel hareket destekli operasyonda kıskıvrak yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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