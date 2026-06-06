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        Haberler Keşfet İlk bakışta kolay görünüyor ama çoğu kişi 10’da 10 yapamıyor! Dikkatinizi test edecek 10 görsel bulmaca

        İlk bakışta kolay görünüyor ama çoğu kişi 10’da 10 yapamıyor! Dikkatinizi test edecek 10 görsel bulmaca

        İlk bakışta kolay görünüyor ama dikkatli olun! Birbirinin aynısı gibi görünen emojiler, çiçekler, figürler ve desenler arasındaki küçük farklılıkları bulmak düşündüğünüzden daha zor olabilir. Bakalım 10'da 10 yapabilecek misiniz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 10:46 Güncelleme:
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        Günün temposuna kısa bir ara verip odaklanma becerinizi test etmeye ne dersiniz? İlk bakışta son derece basit görünen bu görsel bulmacalarda doğru cevaba ulaşmak için yalnızca bakmak yetmiyor. Benzer emojiler, çiçekler, figürler ve desenler arasındaki küçük farklılıkları fark etmek için dikkatinizi toplamanız gerekiyor. Bakalım tüm farklılıkları ne kadar sürede bulabileceksiniz? İşte dikkat seviyenizi sınayacak 10 görsel bulmaca…

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        1 - Kalabalığın içinde farklı olan emojiyi bulabilir misiniz?

        Birbirine benzeyen emojiler arasında yalnızca biri farklı. Yüz ifadelerine dikkat edin ve doğru cevabı ne kadar sürede bulabileceğinizi test edin.

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        2 - Kaktüslerden hangisi farklı?

        İlk bakışta hepsi aynı gibi görünüyor ancak içlerinden biri küçük bir detayla diğerlerinden ayrılıyor. Dikkatli bakın; doğru cevabı bulmak sandığınız kadar kolay olmayabilir.

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        3 - Yanakları kızarmamış emojiyi bulabilir misiniz?

        Bu kez işiniz biraz daha zor. Çünkü fark çok daha küçük. Gözlerinizi detaylara odaklayın ve farklı olanı bulmaya çalışın.

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        4 - Çiçeklerden hangisi farklı?

        Gözünüz önce bütüne odaklanabilir ama cevabı bulmak için detaylara inmeniz gerekiyor. Bakalım farklı olanı ilk bakışta bulabilecek misiniz?

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        5 - Kalabalık içinde genç adamı görebiliyor musunuz?

        İlk bakışta herkes birbirine benziyor olabilir ancak dikkatli bakınca bir kişi diğerlerinden ayrılıyor.

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        6 - Gülümseyen yüzlerin arasında farklı olan hangisi?

        Dikkatinizi tek bir noktada toplayın. Çünkü cevap, gözden kaçabilecek kadar küçük bir farkta saklı.

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        7 - Dinozorların arasında farklı olanı bulun

        Şekillerin benzerliği sizi yanıltabilir. Acele etmeyin.

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        8 - Dört yapraklı olmayan yoncayı bulun

        Beyin, tekrar eden şekilleri çoğu zaman otomatik olarak aynı kabul ediyor. Bakalım siz farklı olanı fark edebilecek misiniz?

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        9 - Kırmızı ibiği olmayan horozu bulun

        Bazen gözümüz eksik parçaları otomatik olarak tamamlıyor. Bakalım siz farklı olanı fark edebilecek misiniz?

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        10 - Mutlu yüzlerin arasında üzgün çocuğu bulun

        Son soruda gözünüzü yanıltan şey kalabalık olabilir. Bakalım farklı olanı ilk denemede fark edebilecek misiniz?

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        Haber kaynak: Bright Side

        Görsel kaynak: Bright Side

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