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        Haberler Yaşam Bu yaz sinemalarda rekor kırılabilir: 2026 yazında birbirinden iddialı filmler beyaz perdede yarış halinde olacak!

        Bu yaz sinemalarda rekor kırılabilir: 2026 yazında birbirinden iddialı filmler beyaz perdede yarış halinde olacak!

        2026 yazı sinema dünyası açısından son yılların en yoğun dönemlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Süper kahraman filmlerinden animasyonlara, korkudan bilim kurguya kadar pek çok büyük yapımın aynı dönemde vizyona girecek olması şimdiden sinemaseverleri heyecanlandırdı. Christopher Nolan, Steven Spielberg ve Pixar gibi dev isimlerin yeni projeleri kadar nostalji rüzgârı estiren devam filmleri de dikkat çekiyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 09:11 Güncelleme:
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        1

        Haziran ayıyla birlikte sinema salonlarında büyük bütçeli yapımlar peş peşe seyirciyle buluşacak. Özellikle aksiyon, fantastik ve bilim kurgu türündeki filmler yaz sezonunun en güçlü kozları arasında gösteriliyor...

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        HE-MAN EVRENİ GERİ DÖNÜYOR

        5 Haziran’da vizyona girmesi planlanan “Masters of the Universe”, uzun yıllardır beklenen He-Man uyarlaması olarak öne çıkıyor. Jared Leto’nun Skeletor karakterine hayat verecek olması ise filmin en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi. Büyük bütçesi ve görsel dünyasıyla yapımın yazın sürpriz hitlerinden biri olması bekleniyor.

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        SPIELBERG YENİDEN BİLİM KURGUDA

        Steven Spielberg imzalı “Disclosure Day” ise 12 Haziran’da izleyiciyle buluşacak. Gizemli bir uzaylı hikâyesini merkezine alan film, özellikle yönetmenin klasik bilim kurgu atmosferine dönüşü nedeniyle büyük merak uyandırıyor.

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        NOSTALJİ RÜZGÂRI ESİYOR

        Aynı gün vizyona girecek “Scary Movie 6”, 2000’li yılların popüler parodi serisini yeniden beyaz perdeye taşıyacak. Absürt mizah anlayışıyla hafızalara kazınan serinin yeni filmi sosyal medyada şimdiden geniş yankı bulmuş durumda.

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        Pixar’ın merakla beklenen yapımı “Toy Story 5” ise 19 Haziran’da seyirci karşısına çıkacak. Woody ve Buzz karakterlerinin yeniden bir araya geleceği film, hem nostalji duygusuna hem de yeni nesil izleyiciye hitap etmeyi hedefliyor.

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        TEMMUZ AYINDA REKABET KIZIŞIYOR

        Temmuz ayında ise gişe rekabetinin daha da sertleşmesi bekleniyor. Christopher Nolan’ın “The Odyssey” filmi ayın en dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Homeros’un destanından uyarlanan film, şimdiden yılın en büyük sinema olaylarından biri olarak gösteriliyor

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        Ay sonunda vizyona girecek “Spider-Man: Brand New Day” ise Marvel hayranlarının en çok beklediği yapımlar arasında bulunuyor. Tom Holland’ın yeniden Spider-Man kostümünü giyeceği film için beklenti oldukça yüksek.

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        KORKU VE AİLE FİLMLERİ DE LİSTEDE

        Ağustos ayında korku severleri “Ice Cream Man” karşılayacak. Eli Roth imzalı yapım, sıra dışı hikâyesiyle dikkat çekiyor. Aynı dönemde çocuklara yönelik “PAW Patrol: The Dino Movie” de ailelerin radarında olacak.

        Fotoğraf kaynak: IMDb

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