Bu yaz sinemalarda rekor kırılabilir: 2026 yazında birbirinden iddialı filmler beyaz perdede yarış halinde olacak!

HE-MAN EVRENİ GERİ DÖNÜYOR

5 Haziran’da vizyona girmesi planlanan “Masters of the Universe”, uzun yıllardır beklenen He-Man uyarlaması olarak öne çıkıyor. Jared Leto’nun Skeletor karakterine hayat verecek olması ise filmin en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi. Büyük bütçesi ve görsel dünyasıyla yapımın yazın sürpriz hitlerinden biri olması bekleniyor.