Kahramanmaraş'ta olay, 17 Kasım 2021’de Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Sevgi Gevşek (27), yolda vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulundu.

6 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla götürüldüğü hastanede bıçaklandığı ve karaciğerinin parçalandığı belirlenen Sevgi Gevşek, sevk edildiği Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’nde karaciğer nakli yapılmasına rağmen 23 Kasım 2021’de kurtarılamadı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Sevgi Gevşek’in ölümünden sonra eşi Durdu Gevşek (34) tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda Durdu Gevşek hakkında Kahramanmaraş 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne ‘Kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, babası İ.G. ve arkadaşı Ş.A. hakkında ‘Suç delillerini yok etme’ suçundan 5’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Durdu Gevşek, 4 ay tutuklu kaldıktan sonra ilk duruşmada tahliye edildi.

"KENDİ KENDİNİ BIÇAKLADI" İDDİASI

Suçlamaları reddeden Durdu Gevşek, eşiyle tartıştıktan sonra eşinin kendi kendini bıçakladığını, arkadaşı Ş.A.’yı da karakolluk olmamak için olayın kazara olduğunu söylemesi için hastaneye gönderdiğini söyledi.

Öte yandan dava sırasında alınan Adli Tıp Kurumu raporunda Sevgi Gevşek’in vücudunda 1 adet kesici alet yaralanmasının tespit edildiği belirtilerek, “Söz konusu yaralanmayı kişinin kendisinin hem sağ el hem de sol elle yapabileceği gibi, aynı yaralanmanın bir başkası tarafından hem sağ el hem de sol elle yapılabileceği oy birliği ile mütalaa olunur” denildi.

"SOMUT DELİL YOK"

9 Haziran 2022’de yapılan karar duruşmasında mahkeme heyeti, oy çokluğu ile Durdu Gevşek, babası İ.G. ve arkadaşı Ş.A.’nın, kendilerine isnat edilen suçu işlediklerine yönelik somut ve her türlü şüpheden uzak kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

"KANLI BIÇAK NEDEN TEMİZLENDİ"

Beraat kararına şerh koyan üye ise gerekçesinde intihar etmek isteyen birinin yolda kendisini bulanlara ısrarla ölmek istemediğini söylemesinin mantık kurallarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu, olayda kullanılan bıçağın neden temizlendiğinin sanıklar tarafından mantık kurallarına uygun şekilde açıklanamadığını belirtti.

YARGITAY, BERAAT KARARINI BOZDU

Sevgi Gevşek’in ailesi kararı, Yargıtay’a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, beraat kararını oy çokluğu ile bozdu. Bozma gerekçesinde; Durdu Gevşek’in eşinin yaralandığını gördüğü halde 112’yi aramak yerine arkadaş ve akrabalarını arayarak olay yerine çağırdığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Özellikle de maktulün sanık ile yaşadığı tartışma sonucunda sanığın bıçak darbesi sonrası yardım çığlığı atarak sokağa kaçtığı nazara alındığında, intihar eden bir kişinin yardım çığlığı atarak adeta ölmek için evden kaçmasının beklenemeyeceği, maktulün çıktığı sokakta yere yığıldığı, yanına gelen tanıklara da bıçaklandığını ve ölmek istemediğini beyan ettiğinin anlaşılması karşısında, sanığın sabit bulunan eşi olan maktule yönelik nitelikli kasten öldürme suçundan mahkumiyeti yerine yanılgılı değerlendirme ile beraatine karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur."

"BEN VİCDANEN RAHATIM"

Kararın ardından Durdu Gevşek’in yeniden yargılandı. Duruşmaya tutuksuz sanık Durdu Gevşek, taraf avukatları ile Sevgi Gevşek’in babası Rüstem Yeşil, annesi Gül Nihal Yeşil katıldı. Durdu Gevşek, savunmasında suçlamaları reddetti.

Gevşek, "Ambulansı aramamın sebebi; iki ayağım sakattı, yürüyemiyordum. Kapıdan tutunup, yerde sürünerek dışarı çıktım. Komşum ambulansı aradığını söyledi. O nedenle ambulansı aramadım. Ş.A. ile haber salmamın sebebi, adli vaka olmasın, tekrar karakolluk olmayalım diye, ‘Git böyle söyle’ dedim. Zaten Ş.A. gittiğinde de bunu söyleyemiyor, polis ilk ifadesini alıyor zaten. Biri beni bıçaklasın, ben yoldan geçen vatandaşa söylemem, devletimin polisine söylerim. Ben Gürcistan'daydım, istesem gelmezdim. Ben vicdanen rahatım başkanım, ben bu suçu işlemedim. Ambulansı aramadım diye bir insanın hayatı böyle karartılamaz. Alacağım ceza 2-5 sene değil, ağırlaştırılmış müebbet. İşlemediği bir suç için bu cezayı alması insanı mahveder. Ben sizin adaletinize, vicdanınıza sığınıyorum" dedi.

KARARLA BİRLİKTE TUTUKLANDI

Savcı ise mütalaasında Durdu Gevşek’in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Durdu Gevşek’in avukatları Yargıtay’ın kararı ile ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesinin yok sayıldığı, o nedenle müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti. Sevgi Gevşek’in ailesinin avukatı da Durdu Gevşek’in cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Durdu Gevşek’in ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılıp tutuklanmasına karar verdi.

"5 YILDAN BERİ BU ANI BEKLİYORDUM"

Mahkeme sonrası kararı değerlendiren Sevgi Gevşek’in annesi Gül Nihal Yeşil, 5 yıldır verdikleri mücadele sonunda adaletin yerini bulduğunu belirterek, “Kızım içeride bıçaklandıktan sonra kendisini sokağa atıyor, ‘Beni bıçakladılar, ölmek istemiyorum’ diye feryat ediyor. ‘İçeride 2 yaşında kızım var. Lütfen beni kurtarın, ölmek istemiyorum. Beni bıçakladılar’ diye bağırıyor yavrum, kanlar içerisinde. 5 yıldan beri bu anı bekliyordum. Çok şükür adalet bugün yerini buldu. Ben 5 yıldan beri kızımın mezarına dahi gidemiyordum, bugünden sonra kızımın mezarına gideceğim ve ‘Kızım, yerinde rahat uyu. Adalet yerini buldu çok şükür’ diyeceğim" dedi.

"EMSAL BİR KARAR OLDU"

Ailenin avukatı Serpil Yabanoğlu da "Yargıtay, kararı ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla oy çokluğuyla bozarak tekrar gönderdi. Bozma neticesinde ilk derece mahkemesinde açılan ilk duruşmada bugün yapıldı. Mahkeme heyeti, verdiği kararla adaleti tecelli ettirdi ve sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Bize göre adalet tecelli etti. Zorlu bir yargılama süreciydi ama bugün nihayetinde bir kadın cinayetinin yargılama neticesinde hakikatin ortaya çıkarılmasıyla bu şekilde sonuçlanması emsal bir karar oldu” diye konuştu.