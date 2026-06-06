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        Haberler Magazin Ozan Güven'in oyunları iptal edildi - Ünlü oyuncudan açıklama geldi

        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi

        Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de protesto edilen Ozan Güven, Antalya, Ankara ve İzmir'deki tiyatro oyunlarının "mücbir sebeplerle" iptal edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 11:40 Güncelleme:
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        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi

        2020'de o dönemki sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ve şiddetli şekilde yaraladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ozan Güven, 2 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ozan Güven; 'hakaret' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraat etmişti.

        Güven, yakın dostu ve meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile geçtiğimiz hafta Kadıköy'deki bir mekanda protesto edildi. Mekanda bulunanlar, Ozan Güven’e "Failler dışarı" sloganlarıyla tepki gösterdi. O anlar mekanda bulunanların kameralarına yansıdı. Güven ve Aslantuğ'un mekanı terk ettiği öğrenilirken, görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

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        Ozan Güven yaşananların ardından, "Hakkımda düşünen, eleştiren, kızan ya da tepki duyan insanların duygusunu hafife almadım. Malum akşam yaşanan hadise benim için çok ağırdı. Bir insanın kamusal bir alanda hedef gösterilmesi, dinlenmeden yargılanması, aşağılanması ve oradan çıkarılmaya çalışılması sınır aşımıdır. Ben, hukuki sürece saygımdan sustum ama aynı peşin hükümlerin içinde hedef haline getiriliyorum. Sessizlik, insanın onurunun yok sayılması anlamına gelmemeli. Eleştiri başka şeydir, linç başka şey. Ben de bir insanım. Beni en çok yaralayan şey, o tepkinin içinde sağduyunun ve insani ölçünün kaybolmuş olması. Umarım eleştirirken de insan kalmayı başarırız. Olayın yaşandığı mekân ve muhataplarını önce adalete sonra da Allah’a havale ediyorum" açıklamasını yaptı.

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        Bir süredir "o.m.g" isimli tiyatro oyunuyla sahne alan Ozan Güven, Antalya, Ankara ve İzmir’deki gösterilerinin "mücbir sebeplerden" dolayı iptal edildiğini açıkladı.

        Seyircilerinden özür dileyen oyuncu, sezonun son oyununun 19 Haziran Cuma akşamı Babasahne’de gerçekleştirileceğini belirterek, "Bu sezon bizimle gülen, düşünen ve hikayemize ortak olan herkese teşekkür ederiz. Önümüzdeki sezonda yeniden buluşmak üzere" dedi.

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