Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!

GERGİNLİK YAŞANDI

Fenerbahçe kongresinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Divan Kurulu Başkanı seçilen Şekip Mosturoğlu olayın ardından, "D bloktaki durum çok kötü. 2018, 2024 ve 2025'te de bu durum yaşandı ve engel olamadık. Aynı durumla karşılaşırsak toplantıyı tatil edeceğiz. Tatil edilmesini istemiyorsanız bu tip bir davranış içerisinde olmayın. Divan Kurulu olarak olay devam ederse toplantıyı durduracağız." açıklamasında bulundu.