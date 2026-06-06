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        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!

        Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kongresinde üyeler arasında gerginlik yaşandı. Üyeleri önce uyaran divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, tezahüratlar devam edince kongreye bir süre ara verdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 12:38 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başladı.

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        Toplantının ilk gününde yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ve 22.09.2025 - 28.02.2026 mali dönem arasındaki faaliyetleri ibra için ayrı ayrı genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyeleri seçilecek.

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        GERGİNLİK YAŞANDI

        Fenerbahçe kongresinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Divan Kurulu Başkanı seçilen Şekip Mosturoğlu olayın ardından, "D bloktaki durum çok kötü. 2018, 2024 ve 2025'te de bu durum yaşandı ve engel olamadık. Aynı durumla karşılaşırsak toplantıyı tatil edeceğiz. Tatil edilmesini istemiyorsanız bu tip bir davranış içerisinde olmayın. Divan Kurulu olarak olay devam ederse toplantıyı durduracağız." açıklamasında bulundu.

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        TEZAHÜRATLAR ENGEL OLDU

        Aziz Yıldırım ve Hakan Safi adına karşılıklı tezahüratlar yeniden artmaya başladı. Hakan Safi'yi destekleyen genel kurul üyelerinin tezahüratlarına karşılık olarak Aziz Yıldırım destekçileri de Yıldırım lehine bağırmaya başladı.

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        KONGREYE ARA VERİLDİ

        Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin'in denetim kurulu raporlarını okuduğu sırada yapılan karşılıklı tezahüratların ardından kongre divan başkanı Şekip Mosturoğlu, "Ara vermek zorunda kalacağım. Bir kez daha uyarmayacağım. Ya oturun yerinize ya da ara vereceğim. Biz içeri geçiyoruz, siz tezahürata devam edin." dedi.

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        15 dakikalık aranın ardından genel kurul, denetim kurulu raporlarının okunmasıyla devam etti.

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