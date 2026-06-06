Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
Bursa'da, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışıp zeytinliğe savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü 31 yaşındaki Mehmet Koparan, 5 gün süren hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün ablası Aslı Koparan'ın da 11 yıl önce motosiklet kazasında yaralandığı, 2 gün tedavi gördüğü hastanede öldüğü öğrenildi
Bursa'da kaza, 31 Mayıs'ta saat 12.00 sıralarında, Orhangazi ilçesi Gölyaka Mahallesi girişindeki sahil yolunda meydana geldi.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
İddiaya göre, Gölyaka sahil yolunda seyreden Mehmet Koparan (31) idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen Ahmet N. (70) yönetimindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
MOTOSİKLETLE ZEYTİNLİĞE SAVRULDU
Motosiklet, yol kenarındaki zeytinliğe savrulurken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koparan, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.
HAYATA 5 GÜN TUTUNABİLDİ
Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi’nde oturan motosiklet sürücüsü Mehmet Koparan, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
11 YIL ÖNCE ABLASI DA KAZADA CAN VERMİŞ
Motosiklet sürücüsünün ablası Aslı Koparan’ın da, 2015’te 21 yaşındayken, arkadaşı Ömercan Taşdelen yönetimindeki motosikletle Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Kutluoba köyünden ilçe merkezine giderken, karşı yönden gelen Sinan K. idaresindeki otomobille çarpıştığı kazada yaralandığı ve 2 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.