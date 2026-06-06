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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü | Son dakika haberleri

        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!

        Aksaray'da, gübre dolu römorku boşaltmaya çalıştığı sırada bir anda kapağın açılmasıyla dökülen gübrenin altında kalarak ağır yaralanan 18 yaşındaki Samet Mercan, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gencin yakınları acı haberle gözyaşına boğuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 13:48 Güncelleme:
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        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!

        Aksaray'da olay, 25 Mayıs'ta merkeze bağlı Sağlık Beldesi Yeni Mahalledeki boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mandıradaki hayvan gübrelerini traktörün römorkuna dolduran Samet Mercan (18) traktörle birlikte boş araziye geldi.

        RÖMORKUN KAPAĞI AÇILMADI

        Samet Mercan, burada römorkta yüklü hayvan gübresini boşaltmak için römorku kaldırdı. Römorkun arka kapağının açılmaması üzerine römork arkasına geçen genç kapağı açmaya çalıştı.

        HAYVAN GÜBRESİNİN ALTINDA KALDI

        Bir süre uğraştıktan sonra kapak aniden açılınca hayvan gübresi gencin üzerine boşaldı. Samet Mercan bir süre gübre altında kalırken, durumu fark eden komşu ve yakınları araziye gelerek küreklerle gübreyi kazarak genci çıkardı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

        HAYATA 9 GÜN TUTUNABİLDİ

        Burada yoğun bakımda tedavi gören genç, 9 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Gencin yakınları acı haberle gözyaşına boğuldu.

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