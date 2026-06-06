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        Haberler Gündem Yargı Son dakika haberi: Rahmi Koç'a fıkra soruşturması | Rahmi Koç'tan özür açıklaması | Son dakika haberleri

        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma! Koç'tan özür açıklaması

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iş insanı Rahmi Koç'un, hastane açılışı programında kadınlar ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlara yönelik kullandığı değerlendirilen ifadeler nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Rahmi Koç ise bir açıklamada bulunarak özür diledi. Koç açıklamasında, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda, iş insanı Rahmi Koç'un hastane açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşları hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        Adaletin herkes için eşit şekilde işlediğini vurgulayan Gürlek, "Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur" ifadelerini kullandı.

        Kadınların onurunu zedeleyen ve toplumsal hassasiyetlerle bağdaşmayan söylemlerin kabul edilemeyeceğini belirten Gürlek, bu tür ifadelerin mizah ya da fıkra adı altında söylenmesinin de söz konusu nezaketsizliği hafifletmeyeceğini kaydetti.

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        Bakan Gürlek, açıklamasında, "Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

        RAHMİ KOÇ ÖZÜR DİLEDİ

        İş insanı Rahmi Koç ise bir açıklamada bulunarak özür diledi. Koç açıklamasında, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla" dedi.

        "EŞİT VATANDAŞLIK ESASTIR"

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı açıklamada, "İnsan onuru ve eşit vatandaşlık esastır. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz" dedi.

        "HİÇBİR GEREKÇEYLE MEŞRULAŞTIRILAMAZ"

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir kadını kimliği, kökeni ya da cinsiyeti üzerinden aşağılayan, küçümseyen veya hedef haline getiren ifadeler hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Mizah kisvesi altında sarf edilmesi de bu gerçeği değiştirmez."

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