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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ömer Çelik: "Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz" | Son dakika haberleri

        Ömer Çelik: "Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz"

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 09:27 Güncelleme:
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        "Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz"

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz. Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır" dedi.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz.

        Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır.

        Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz.

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        İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımlar nefret söylemi doğurur. Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir.

        “Kürt kadın” ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir.

        Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz.

        Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez.

        Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi, değerlerimize saygının bir gereğidir.

        Herkes inanç, kültür, etnik köken, kimlik ve cinsiyet konularında sağduyulu, nitelikli ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermelidir.

        Vatandaşlarımızın tamamı eşit onura, saygınlığa ve değere sahiptir."

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