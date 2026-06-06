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        Haberler Magazin Alp Balkan'ın babası Mustafa Balkan hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Alp Balkan'ın babası Mustafa Balkan, hayatını kaybetti

        Rol aldığı 'Mahallenin Muhtarları' dizisiyle tanınan oyuncu Alp Balkan'ın vefatından 24 gün sonra, babası Mustafa Balkan da yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 08:47 Güncelleme:
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        Evlat acısına 24 gün dayanabildi

        'Mahallenin Muhtarları' dizisinde canlandırdığı 'Eczacı Bahadır' karakteriyle tanınan ve 13 Mayıs'ta hayatını kaybeden oyuncu Alp Balkan'ın ardından bir acı haber de ailesinden geldi. Oğlunun vefatına dayanamayan baba Mustafa Balkan, evlat acısından 24 gün sonra hayatını kaybetti.

        Mustafa Balkan'ın vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu. Vakıftan yapılan açıklamada, "Oyuncu dostumuz Alp Balkan'ı kaybedeli tam 24 gün oldu. Maalesef babası Mustafa amcayı da kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

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        OĞLUNUN TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

        Geçtiğimiz haftalarda oğlunun Bakırköy Yenimahalle Camii'ndeki cenaze namazına tekerlekli sandalye ile katılan acılı baba, tabuta sarılarak gözyaşı dökmüştü.

        Mustafa Balkan'ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Bakırköy Yenimahalle Camii'nden kaldırılarak Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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        #Mustafa Balkan
        #Alp Balkan
        #Eczacı Bahadır
        #Mahallenin Muhtarları
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