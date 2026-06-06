Alp Balkan'ın babası Mustafa Balkan, hayatını kaybetti

'Mahallenin Muhtarları' dizisinde canlandırdığı 'Eczacı Bahadır' karakteriyle tanınan ve 13 Mayıs'ta hayatını kaybeden oyuncu Alp Balkan'ın ardından bir acı haber de ailesinden geldi. Oğlunun vefatına dayanamayan baba Mustafa Balkan, evlat acısından 24 gün sonra hayatını kaybetti.

Mustafa Balkan'ın vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu. Vakıftan yapılan açıklamada, "Oyuncu dostumuz Alp Balkan'ı kaybedeli tam 24 gün oldu. Maalesef babası Mustafa amcayı da kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

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OĞLUNUN TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

Geçtiğimiz haftalarda oğlunun Bakırköy Yenimahalle Camii'ndeki cenaze namazına tekerlekli sandalye ile katılan acılı baba, tabuta sarılarak gözyaşı dökmüştü.

Mustafa Balkan'ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Bakırköy Yenimahalle Camii'nden kaldırılarak Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.